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Haberler Fotohaber LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? Liselerde ek tercihler için tarih belli oldu, nasıl yapılır, ne zamana kadar? (2023 MEB LGS tercih takvimi)
Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:36

LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? Liselerde ek tercihler için tarih belli oldu, nasıl yapılır, ne zamana kadar? (2023 MEB LGS tercih takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav puanı ile yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Okul ve sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşmeyen adaylar liselere yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanması ile şimdi de ek tercih sürecinde işlemlerine devam edecek Öğrenciler, 2023 LGS 2. Tercih tarihleri ile birlikte LGS ek tercih nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS ikinci ek tercihler ne zaman, başladı mı, hangi tarihte başlıyor? Lise ek yerleştirme tercihi ne zaman başlayacak?

LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? Liselerde ek tercihler için tarih belli oldu, nasıl yapılır, ne zamana kadar? 2023 MEB LGS tercih takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, http://meb.gov.tr internet adresinde üzerinden Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıklamıştı. 1. Tercih yerleştirme sonuçları ardından herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde sürece devam edecek. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşirken yerleşmeyen öğrenciler için ek tercih süreci gündemde. Peki, 2023 LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır? İşte, LGS 2. Tercih hakkında tüm detaylar…

LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? Liselerde ek tercihler için tarih belli oldu, nasıl yapılır, ne zamana kadar? 2023 MEB LGS tercih takvimi

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

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LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? Liselerde ek tercihler için tarih belli oldu, nasıl yapılır, ne zamana kadar? 2023 MEB LGS tercih takvimi

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ MEB TAKVİMİ İLE YAYINDA!

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? Liselerde ek tercihler için tarih belli oldu, nasıl yapılır, ne zamana kadar? 2023 MEB LGS tercih takvimi

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? Liselerde ek tercihler için tarih belli oldu, nasıl yapılır, ne zamana kadar? 2023 MEB LGS tercih takvimi

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

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