Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:36

LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? Liselerde ek tercihler için tarih belli oldu, nasıl yapılır, ne zamana kadar? (2023 MEB LGS tercih takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav puanı ile yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Okul ve sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşmeyen adaylar liselere yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanması ile şimdi de ek tercih sürecinde işlemlerine devam edecek Öğrenciler, 2023 LGS 2. Tercih tarihleri ile birlikte LGS ek tercih nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS ikinci ek tercihler ne zaman, başladı mı, hangi tarihte başlıyor? Lise ek yerleştirme tercihi ne zaman başlayacak?