Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:42

LGS 2. tercih tarihleri 2023 | MEB 1. nakil işlemleri ile LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak, lise tercihi nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçları açıklandı. Okul ve sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. Tercih ne zaman araştırılıyor. Boş kontenjanların değerlendirileceği lise ek tercihler için okul bazında kontenjanlar değerlendiriliyor. Öğrenciler, 2023 LGS 2. Tercih tarihleri ile birlikte LGS ek tercih nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Yerleştirme sonuçları ardından gündeme gelen nakil işlemleri araştırılıyor. Peki, MEB ile LGS 2. Tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS 2. Tercih dönemi hakkında merak edilenler…