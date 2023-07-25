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Haberler Fotohaber LGS 2. tercih tarihleri 2023 | MEB 1. nakil işlemleri ile LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak, lise tercihi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:42

LGS 2. tercih tarihleri 2023 | MEB 1. nakil işlemleri ile LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak, lise tercihi nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçları açıklandı. Okul ve sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. Tercih ne zaman araştırılıyor. Boş kontenjanların değerlendirileceği lise ek tercihler için okul bazında kontenjanlar değerlendiriliyor. Öğrenciler, 2023 LGS 2. Tercih tarihleri ile birlikte LGS ek tercih nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Yerleştirme sonuçları ardından gündeme gelen nakil işlemleri araştırılıyor. Peki, MEB ile LGS 2. Tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS 2. Tercih dönemi hakkında merak edilenler…

LGS 2. tercih tarihleri 2023 | MEB 1. nakil işlemleri ile LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak, lise tercihi nasıl yapılır?

LGS ek tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. 1. Tercih yerleştirme sonuçları ardından okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme dönemini bekleyecek. LGS 2. tercih ne zaman araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (meb.gov.tr) tarafından paylaşılan lise tercih takvimi ve kılavuzu ile süreç takip ediliyor. Nakil işlemleri ve lise kayıtları gündemde. Peki, 2023 LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır? İşte, LGS 2. Tercih hakkında tüm detaylar…

LGS 2. tercih tarihleri 2023 | MEB 1. nakil işlemleri ile LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak, lise tercihi nasıl yapılır?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS 2. tercih tarihleri 2023 | MEB 1. nakil işlemleri ile LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak, lise tercihi nasıl yapılır?

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ MEB TAKVİMİ İLE YAYINDA!

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

LGS 2. tercih tarihleri 2023 | MEB 1. nakil işlemleri ile LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak, lise tercihi nasıl yapılır?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS 2. tercih tarihleri 2023 | MEB 1. nakil işlemleri ile LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak, lise tercihi nasıl yapılır?

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

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