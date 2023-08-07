LGS 3. nakil başvuru ekranı 2023: MEB ile LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? Lise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nasıl yapılır?

2023 LGS 2. nakil sonuçları için beklenen gün gelip çattı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bugün adayların erişimine açacak. Sonuçların açıklanması sonrası nakiller ile herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ise il ilçe nakil komisyonu başvuru detayları için arama motorlarına yönelecek. LGS 3. nakil başvuruları için tarihler MEB tarafından duyurulmuştu. Peki; LGS 3. nakil başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB e-Okul ile 2023 Lise LGS 3. nakil başvuru ekranı…