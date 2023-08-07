LGS 3. nakil başvuru ekranı 2023: MEB ile LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? Lise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nasıl yapılır?

2023 LGS Lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ve velileri, bu süreçte ne yapacaklarını araştırmaya koyulacak. Bu kapsamda gözler ''LGS 3. nakil başvurusu var mı, ne zaman başlıyor?'' sorularının yanıtına çevrilecek. Peki, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB e-Okul 2023 LGS Lise 3. nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihleri ile ilgili tüm merak edilenler…