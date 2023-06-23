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Haberler Fotohaber LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları
Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:54

LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları

Liseye Geçiş Sistemi 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS baraj puanı gündem konusu oldu. İki oturum halinde yapılan sınava 4 Haziran Pazar günü giren binlerce sekizinci sınıf öğrencisi sınav sonuçlarını takvimden üç gün önce öğrendi. 2023-2024 eğitim öğretim hayatlarına lisede devam edecek olan gençlerin hayallerindeki Anadolu ve Fen Liseleri'ne girmek için uzun ve yorucu bir tempodaki hazırlığın ardından sonuçlarını öğrendiler. Bir sonraki aşama olan tercih kısmında öğrenciler Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi ve Meslek Liseleri için tercihte bulunacaklar. Okulların alım yaptığı puanlar iller, okul türü ve sınavın zorluk kolaylık derecesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, LGS baraj puanı var mı, baraj puanı kalktı mı? İşte, merak edilenler…

LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları

LGS baraj puanı var mı, kalktı mı sorusu sekizinci sınıf mezunları ve velilerinin en merak ettiği gündem sorusu olmayı başardı. Liseye Geçiş Sistemi sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci LGS baraj var mı yok mu soruşturuyor. Hayalini kurduğu liseye gitmek için yoğun emek harcayan öğrenciler iki oturum halinde düzenlenen sınavda sayısal ve sözel oturumlar karşısında ter dökmüştü. Sınav sonuçlarını alan öğrenciler, tercihlerin başlamasının ardından okulların puanlarıyla karşılaştırmalar yapacak. Peki, LGS baraj puanı var mı, kalktı mı? LGS baraj puanı kaç, okullar en düşük kaç puanla alıyor? İşte, yanıtı…

LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları

LGS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. LGS tercih tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

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LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları

LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır.

Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir.

LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları

2023 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

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