Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:52
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
16:54
LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları
Liseye Geçiş Sistemi 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS baraj puanı gündem konusu oldu. İki oturum halinde yapılan sınava 4 Haziran Pazar günü giren binlerce sekizinci sınıf öğrencisi sınav sonuçlarını takvimden üç gün önce öğrendi. 2023-2024 eğitim öğretim hayatlarına lisede devam edecek olan gençlerin hayallerindeki Anadolu ve Fen Liseleri'ne girmek için uzun ve yorucu bir tempodaki hazırlığın ardından sonuçlarını öğrendiler. Bir sonraki aşama olan tercih kısmında öğrenciler Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi ve Meslek Liseleri için tercihte bulunacaklar. Okulların alım yaptığı puanlar iller, okul türü ve sınavın zorluk kolaylık derecesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, LGS baraj puanı var mı, baraj puanı kalktı mı? İşte, merak edilenler…