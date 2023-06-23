LGS baraj puanı var mı, kalktı mı, yok mu? Barajı geçmek için en düşük kaç puan almak gerekiyor? İşte, en düşük okulların taban puanları

LGS baraj puanı var mı, kalktı mı sorusu sekizinci sınıf mezunları ve velilerinin en merak ettiği gündem sorusu olmayı başardı. Liseye Geçiş Sistemi sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci LGS baraj var mı yok mu soruşturuyor. Hayalini kurduğu liseye gitmek için yoğun emek harcayan öğrenciler iki oturum halinde düzenlenen sınavda sayısal ve sözel oturumlar karşısında ter dökmüştü. Sınav sonuçlarını alan öğrenciler, tercihlerin başlamasının ardından okulların puanlarıyla karşılaştırmalar yapacak. Peki, LGS baraj puanı var mı, kalktı mı? LGS baraj puanı kaç, okullar en düşük kaç puanla alıyor? İşte, yanıtı…