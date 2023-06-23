Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:11

LGS TERCİHLERİ 2023 TARİHİ VE KILAVUZU || MEB LGS sınavı ile lise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden yapılır?

LGS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler lise tercihleri ne zaman yapılacak, lise tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu yöneltilmeye başlandı. Beklenenden iki gün önce açıklanan lise sınavı sonrası öğrenciler lise tercihlerini bekliyor. Öğrencilerin toplam 10 okul seçme hakkı olacak ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar seçilebilecek. Bu noktada lise tercih tarihleri 2023 belli oldu mu sorusu yanıt aramakta. Tercihler, E okul MEB üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilen yapılabilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman 2023, ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar