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Haberler Fotohaber LGS TERCİHLERİ 2023 TARİHİ VE KILAVUZU || MEB LGS sınavı ile lise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:11

LGS TERCİHLERİ 2023 TARİHİ VE KILAVUZU || MEB LGS sınavı ile lise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden yapılır?

LGS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler lise tercihleri ne zaman yapılacak, lise tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu yöneltilmeye başlandı. Beklenenden iki gün önce açıklanan lise sınavı sonrası öğrenciler lise tercihlerini bekliyor. Öğrencilerin toplam 10 okul seçme hakkı olacak ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar seçilebilecek. Bu noktada lise tercih tarihleri 2023 belli oldu mu sorusu yanıt aramakta. Tercihler, E okul MEB üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilen yapılabilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman 2023, ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar

LGS TERCİHLERİ 2023 TARİHİ VE KILAVUZU || MEB LGS sınavı ile lise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden yapılır?

Lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. Lise sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih kılavuzu 2023 yakında erişime açılacak ve LGS maratonunun sonuna gelinecek. Öğrenciler 3 grupta tercihlerini yapabilecekken, LGS'ye girmeyen öğrenciler iki farklı puan türüyle tercih yapacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman 2023? Lise tercih ne zaman başlıyor 2023? İşte konu hakkında detaylar

LGS TERCİHLERİ 2023 TARİHİ VE KILAVUZU || MEB LGS sınavı ile lise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden yapılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercih tarihleri belli oldu.

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LGS TERCİHLERİ 2023 TARİHİ VE KILAVUZU || MEB LGS sınavı ile lise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden yapılır?

Tercihler 3 – 19 Temmuz arasında alınacak.

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LGS TERCİHLERİ 2023 TARİHİ VE KILAVUZU || MEB LGS sınavı ile lise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden yapılır?

LGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek olup, tercihlerin ortaokul müdürlüklerince onaylatılması gerekmektedir.

LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SONUÇ SORGULAMA Meb.gov.tr ekranı | Video

LGS TERCİHLERİ 2023 TARİHİ VE KILAVUZU || MEB LGS sınavı ile lise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden yapılır?

LGS'YE GİRMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.

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