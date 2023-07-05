Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:12
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
09:12
LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 erken açıklanır mı? MEB kesin tarihi verdi! LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi tercihlerinin başlamasıyla birlikte LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. 3 Temmuz'da başlayan tercihler 19 Temmuz'a kadar devam edecek. MEB tercih kılavuzu 2023 ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt bulurken yeni eğitim öğretim yılında lise sıralarında oturacak milyonlarca öğrenci lise yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının belirtilen tarihten üç gün önce açıklanması sebebiyle LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı merak ediliyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…