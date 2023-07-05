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Haberler Fotohaber LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 erken açıklanır mı? MEB kesin tarihi verdi! LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:12

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 erken açıklanır mı? MEB kesin tarihi verdi! LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi tercihlerinin başlamasıyla birlikte LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. 3 Temmuz'da başlayan tercihler 19 Temmuz'a kadar devam edecek. MEB tercih kılavuzu 2023 ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt bulurken yeni eğitim öğretim yılında lise sıralarında oturacak milyonlarca öğrenci lise yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının belirtilen tarihten üç gün önce açıklanması sebebiyle LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı merak ediliyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, lise yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

LGS tercih sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından açıklanan takvimle birlikte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 19 Temmuz'a kadar sürecek tercih işlemlerinde öğrenci ve veliler iyi bir lise tercihi için ince eleyip sık dokuyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte yanıtı…

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, lise yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, lise yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, lise yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, lise yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

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