LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS tercih sonuçları 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Dün YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 19 Temmuzda tercih süreci sona ererken öğrenciler ve ebeveynler LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusunu yöneltiyor. MEB takvimi LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi hakkında net tarih verdi. Yine de LGS sonuçlarının erkenden açıklanması sebebiyle LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanır sorusunu sormadan geçemiyor. İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr ve diğer detaylar