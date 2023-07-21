LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, erken açıklanır mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınav sonuçlarını 3 gün önceden açıklamasıyla birlikte öğrenciler erkenden bekleyişe geçmiş durumda. LGS yerleştirme sonuçları 2023 gelecek hafta MEB tarafından açıklanacakken, meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar