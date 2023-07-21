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Haberler Fotohaber LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:42

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS tercih sonuçları 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Dün YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 19 Temmuzda tercih süreci sona ererken öğrenciler ve ebeveynler LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusunu yöneltiyor. MEB takvimi LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi hakkında net tarih verdi. Yine de LGS sonuçlarının erkenden açıklanması sebebiyle LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanır sorusunu sormadan geçemiyor. İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr ve diğer detaylar

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, erken açıklanır mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınav sonuçlarını 3 gün önceden açıklamasıyla birlikte öğrenciler erkenden bekleyişe geçmiş durumda. LGS yerleştirme sonuçları 2023 gelecek hafta MEB tarafından açıklanacakken, meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

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LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINI

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