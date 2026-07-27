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Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 11:30

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!

LGS tercihlerinde son güne gelindi. Bugün saat 17:00'de sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından yerleştirme süreci başlayacak. Okullarda boş kalan kontenjanların tespit edilmesiyle birlikte ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!

LGS tercih maratonunun tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2026 takvime göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte nakil tercih süreci de başlayacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Aynı gün, merkezi ve yerel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

LGS kontenjanları kapsamında bu yıl merkezi sınav puanıyla toplam 198 bin 899 öğrenci liselere yerleştirilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen bilgilerle sorgulayabilecek.

Sonuçlar şu adres üzerinden erişime açılacak:

www.meb.gov.tr

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk nakil süreci başlayacak.

2026 takvimine göre:

1. nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026

1. nakil sonuçları: 10 Ağustos 2026

İlk nakil döneminin ardından boş kontenjan bulunması halinde ikinci nakil süreci işletilecek.

İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, açıklanacak boş kontenjanlar doğrultusunda nakil başvurusunda bulunabilecek.

Nakil sürecinin tamamlanmasının ardından da açık kontenjan bulunması halinde il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından 17-26 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

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