LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Aynı gün, merkezi ve yerel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.