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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 11:30
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları için gözler o tarihte!
LGS tercihlerinde son güne gelindi. Bugün saat 17:00'de sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından yerleştirme süreci başlayacak. Okullarda boş kalan kontenjanların tespit edilmesiyle birlikte ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?