Giriş Tarihi: 04.06.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 10:51

LGS Türkçe (sözel) soruları cevapları 2023: MEB LGS Türkçe soruları ve cevapları (cevap anahtarı) yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

LGS yani Liselere Geçiş Sınavı bugün saatler 09.30'u gösterdiğinde başladı. Sınavdan çıkış yapan adaylar, gözünü Türkçe soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtına çevirdi. Bilindiği üzere adaylar ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden sorumlu tutulacak. Peki, MEB 2023 LGS Türkçe soruları ve cevapları yayınlandı mı? LGS Lise Sözel Türkçe soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? LGS sözel soruları ve cevapları sabah.com.tr'de olacak!