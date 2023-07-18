Makine Mühendisliği taban puanları: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Makine Mühendisliği taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Makine Mühendisliği taban puanları, sıralaması
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
20+0
—
—
|8
20
—
—
|196.344
221.745
—
—
|339,11315
273,19770
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|22+0
10+0
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
13+0
12+0
9+0
|14
13
12
9
|1.658
1.420
2.100
1.021
|536,47553
499,97137
533,23960
530,98301
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|2.695
2.737
2.730
1.831
|531,64691
487,14428
530,40529
524,25913
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
27+0
27+0
27+0
|27
27
27
27
|2.813
3.594
3.790
2.811
|531,18445
480,65509
526,24235
517,81888
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|180+5
190+5
190+5
190+5
|185
195
195
195
|6.321
6.984
6.860
5.435
|520,86585
464,88587
517,03220
505,67303
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
12+0
10+0
|12
12
12
10
|6.503
8.337
9.280
6.655
|520,41853
460,29142
511,46779
501,12996
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|7.876
13.118
17.900
6.845
|517,29253
447,29476
496,45204
500,43020
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|26+0
26+0
26+0
26+0
|26
26
26
26
|10.223
13.895
14.100
15.186
|512,48953
445,61373
502,48996
478,06614
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Makine Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|13.032
16.356
15.400
12.514
|507,30000
440,40845
500,38437
484,30490
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
45+2
|52
52
52
47
|17.798
24.672
27.900
34.014
|499,60509
425,86377
482,41283
443,86373
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|23.706
29.512
27.900
28.520
|490,77253
418,40421
482,41941
452,88788
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
42+0
42+0
|42
42
42
42
|24.971
31.573
30.200
40.540
|489,03354
415,49586
479,45958
433,57010
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
210+6
210+6
|216
216
216
216
|34.612
40.592
37.200
34.407
|476,33972
403,56465
470,55637
443,14916
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
33+0
33+0
25+0
|33
33
33
25
|36.382
40.096
37.300
39.354
|474,10369
404,14648
470,48959
435,37088
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
6+0
6+0
3+0
|7
6
6
3
|41.147
45.158
38.600
40.250
|468,22584
398,07235
468,85636
433,98135
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|42.492
47.491
41.100
37.773
|466,60165
395,29426
465,79039
437,81912
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
14+0
9+0
|14
14
14
9
|44.573
50.541
45.600
39.905
|464,09045
391,61675
460,30664
434,49978
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|45.917
50.538
45.100
40.108
|462,40501
391,62041
460,89836
434,19756
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|46.464
51.172
44.500
39.563
|461,75107
390,85922
461,67950
435,04718
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
5+0
4+0
|6
5
5
4
|50.885
57.819
47.900
42.945
|456,56227
383,40136
457,60476
430,05294
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|52.154
53.336
48.300
45.819
|455,05867
388,34533
457,13129
425,83694
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
7+0
4+0
|10
9
7
4
|54.492
58.696
51.400
44.257
|452,43416
382,40062
453,55254
428,16466
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
7+0
5+0
5+0
|6
7
5
5
|54.628
59.336
52.400
40.654
|452,27523
381,68606
452,38006
433,39267
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
5+1
|10
10
10
6
|57.956
66.183
49.200
48.955
|448,44952
374,47803
456,12425
421,26602
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|58.563
66.813
68.400
—
|447,77374
373,84031
434,13900
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|58.784
—
—
—
|447,53047
—
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|59.978
64.081
60.300
54.185
|446,20898
376,71418
443,36661
413,90942
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
53+2
|58
58
58
55
|60.054
65.882
62.000
57.710
|446,13130
374,81651
441,40875
409,23835
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
4+0
3+0
|6
5
4
3
|63.399
69.374
57.600
55.749
|442,38519
371,27535
446,44822
411,81374
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|63.698
72.850
66.300
47.955
|442,06040
367,80555
436,43374
422,77028
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
10+0
10+0
10+0
|13
10
10
10
|64.178
72.858
69.100
63.957
|441,55045
367,79700
433,28603
400,96487
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
4+0
10+0
5+0
|8
4
10
5
|64.975
70.160
70.500
60.309
|440,68365
370,44304
431,68039
405,75848
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|68.881
73.749
66.100
57.169
|436,39881
366,90204
436,72502
409,96050
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|68.907
77.537
70.500
62.611
|436,37270
363,23465
431,60986
402,67658
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
6+0
5+0
|7
7
6
5
|69.826
78.852
72.100
57.754
|435,34096
361,95945
429,84918
409,16876
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|72.820
77.945
68.100
61.215
|432,11465
362,81766
434,48057
404,51675
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
—
—
|3
3
—
—
|74.536
85.715
—
—
|430,33956
355,51008
—
—
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|35+0
35+0
35+0
35+0
|35
35
35
35
|77.828
81.533
87.300
101.826
|426,94888
359,34922
412,89578
358,71831
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
8+0
8+0
4+0
|5
8
8
4
|81.279
91.940
85.200
65.932
|423,51301
349,97780
415,20962
398,37953
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|82.366
88.932
79.400
72.440
|422,44306
352,64845
421,50776
390,41438
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
5+0
—
—
|3
5
—
—
|84.666
88.283
—
—
|419,99326
353,25138
—
—
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|84.679
91.910
80.800
74.146
|419,98426
349,99798
420,02966
388,38693
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
7+0
5+0
|6
5
7
5
|84.785
90.796
94.700
85.603
|419,87879
350,96894
405,10773
375,17076
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
6+0
15+0
3+0
|7
6
15
3
|86.973
90.601
96.800
76.369
|417,77986
351,13254
402,89744
385,69177
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
4+0
5+0
—
|5
4
5
—
|87.273
104.588
116.000
—
|417,48075
339,36049
383,37776
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
4+0
9+0
5+0
|3
4
9
5
|89.283
100.578
102.000
89.851
|415,46223
342,71077
397,39255
370,69501
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
35+0
35+0
25+0
|40
35
35
25
|89.412
94.766
85.400
88.950
|415,34661
347,56305
414,98574
371,63190
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
11+0
6+0
|6
6
11
6
|90.171
97.965
103.000
83.393
|414,62451
344,91165
395,70257
377,66588
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|39+0
39+0
39+0
39+0
|39
39
39
39
|90.685
98.801
108.000
115.559
|414,20919
344,20026
391,55153
346,40056
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|92.963
—
—
—
|412,10951
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
4+0
7+0
5+0
|4
4
7
5
|94.287
112.184
109.000
92.723
|410,84642
333,25951
389,81252
367,62026
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|95.883
105.375
93.800
83.954
|409,35253
338,73006
406,01265
377,02645
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
3+0
6+0
4+0
|5
3
6
4
|98.080
111.787
117.000
95.616
|407,28528
333,56506
383,26301
364,81274
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Makine Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
15+0
15+0
|3
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|99.953
—
—
—
|405,55521
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
120+3
|113
113
113
123
|104.371
111.064
98.300
96.192
|401,53514
334,15279
401,31457
364,26649
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|105.164
111.866
92.300
81.865
|400,80925
333,50635
407,64702
379,41410
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|107.777
120.588
122.000
—
|398,50505
327,00786
378,41527
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|108.393
112.212
95.200
86.858
|397,98184
333,23904
404,63391
373,76529
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|114.027
125.835
110.000
105.318
|393,11152
323,26987
389,57363
355,51274
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|118.516
127.140
110.000
103.778
|389,37028
322,33639
389,49959
356,89018
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|121.029
130.336
107.000
102.981
|387,31099
320,15556
392,43604
357,60600
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|82+0
62+0
37+0
49+0
|82
62
37
49
|124.222
99.314
73.000
127.278
|384,77530
343,77366
428,82411
337,09874
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
110+3
110+3
|103
103
113
113
|125.803
134.188
119.000
118.775
|383,49045
317,55458
381,48062
343,72066
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|126.178
138.373
118.000
116.657
|383,17810
314,80660
382,08855
345,46453
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
65+2
|72
72
72
67
|133.951
149.059
130.000
133.352
|377,27586
308,24059
371,73491
332,53961
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|137.463
—
—
—
|374,78157
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|139.845
168.049
—
—
|373,03846
297,62428
—
—
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|143.349
150.248
98.600
77.021
|370,55295
307,53280
401,03082
384,98451
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
13+1
|15
15
15
14
|144.536
165.622
155.000
167.608
|369,71648
298,85940
352,31207
310,93161
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
110+3
110+3
|103
103
113
113
|146.685
150.789
134.000
137.170
|368,28071
307,21637
368,36856
329,81668
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|71+0
71+0
76+0
65+0
|71
71
76
65
|153.119
205.640
235.000
249.792
|363,95101
279,76828
308,08678
275,69830
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|154.566
165.816
151.000
146.867
|362,98066
298,75593
355,24667
323,35846
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
110+3
|93
93
103
113
|160.201
171.665
148.000
149.732
|359,31979
295,71445
357,67185
321,46944
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
2+0
5+0
|5
5
2
—
|161.673
232.161
250.000
Dolmadı
|358,41531
269,18367
301,53350
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|162.238
171.881
155.000
150.246
|358,05470
295,62215
352,31281
321,13706
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|163.013
175.627
162.000
162.654
|357,57473
293,69244
347,24827
313,74465
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
37+0
37+0
20+
|42
37
37
20
|163.070
192.938
234.000
268.582
|357,54868
285,35596
308,21282
269,63826
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+
|82
82
82
82
|168.215
180.277
160.000
158.869
|354,49498
291,39966
348,81766
315,89997
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|170.441
186.478
172.000
170.090
|353,22627
288,33854
341,36264
309,57719
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|19+0
10+0
3+0
2+0
|19
10
3
2
|173.998
170.241
138.000
120.734
|351,13050
296,41772
365,10114
342,10910
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
29+0
29+0
36+0
|33
29
29
26
|177.375
205.596
218.000
Dolmadı
|349,18335
279,78671
315,92326
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|178.631
195.557
173.000
166.687
|348,48415
284,19821
340,18855
311,45833
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|45+0
45+0
41+0
24+0
|45
45
41
24
|187.953
178.481
152.000
118.363
|343,45541
292,27752
354,92253
344,03900
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|189.088
203.844
184.000
184.314
|342,84007
280,54182
333,63747
302,27665
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
7+0
|2
2
2
—
|190.063
197.569
284.000
Dolmadı
|342,29193
283,32400
288,75918
Dolmadı
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|31+0
27+0
23+0
14+0
|31
27
23
14
|195.080
239.671
247.000
264.766
|339,72398
266,42004
302,68727
270,82534
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
20+0
—
—
|8
20
—
—
|196.344
221.745
—
—
|339,11315
273,19770
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|202.584
230.545
213.000
203.671
|336,04612
269,77866
318,50068
293,33637
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|204.517
215.227
190.000
179.266
|335,10996
275,82734
330,58737
304,71013
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|55+0
49+0
43+0
28+0
|55
49
43
28
|206.457
250.501
230.000
219.976
|334,17915
262,70236
310,13551
286,62609
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|208.935
218.955
198.000
190.090
|332,98362
274,34076
325,84564
299,51867
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|209.239
219.262
198.000
191.511
|332,83414
274,21317
326,08300
298,86780
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|213.017
229.576
209.000
200.273
|331,10849
270,15643
320,53398
294,81767
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|219.734
230.974
203.000
198.380
|328,04835
269,59920
323,19666
295,70718
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|220.114
235.075
209.000
198.855
|327,87256
268,05591
320,46255
295,48290
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|224.381
242.639
217.000
207.980
|325,97272
265,40425
316,22611
291,49258
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
50+2
|67
62
62
52
|225.138
246.697
223.000
213.368
|325,61815
263,99897
313,53888
289,27903
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|55+0
59+0
55+0
54+0
|55
59
55
46
|225.722
250.277
253.000
Dolmadı
|325,36870
262,77696
300,52415
Dolmadı
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
4+0
3+0
3+0
|6
4
3
—
|226.941
252.436
288.000
Dolmadı
|324,85820
262,05652
287,11257
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|226.986
253.947
231.000
216.039
|324,83548
261,56914
309,76456
288,18163
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
37+0
40+0
|42
42
37
25
|227.194
250.964
260.000
Dolmadı
|324,74091
262,54788
297,58665
Dolmadı
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
70+2
|67
62
62
72
|228.913
242.588
230.000
226.988
|324,03962
265,42122
310,43145
283,88479
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|231.116
—
—
—
|323,08047
—
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|231.550
261.336
241.000
239.277
|322,90239
259,17590
305,53758
279,36775
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|232.662
243.394
222.000
208.742
|322,44370
265,14586
313,77625
291,16607
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|22+0
10+0
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|241.895
254.428
239.000
229.130
|318,63528
261,40789
306,12349
283,10288
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
25+1
25+1
|41
41
26
17
|242.785
263.606
258.000
Dolmadı
|318,28254
258,46463
298,55708
Dolmadı
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|244.862
265.046
238.000
223.695
|317,44290
258,00559
306,75671
285,13891
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|247.444
261.963
236.000
222.374
|316,43930
258,97407
307,71204
285,66277
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
30+1
|3
5
3
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
60+2
|1
—
6
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|249.174
269.274
257.000
249.475
|315,74773
256,68750
298,59508
275,80305
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çorlu Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|251.726
266.759
244.000
233.231
|314,71622
257,48174
304,28639
281,55382
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
5+0
8+0
10+0
|10
5
2
9
|253.560
277.452
Dolmadı
Dolmadı
|313,98551
254,21057
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
30+0
—
—
|20
14
—
—
|257.194
Dolmadı
—
—
|312,62311
Dolmadı
—
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
25+0
—
—
|15
10
—
—
|260.027
Dolmadı
—
—
|311,59528
Dolmadı
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|264.810
280.567
—
—
|309,83875
253,28138
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
100+3
|93
82
82
103
|266.260
276.627
249.000
245.982
|309,33505
254,46938
302,04613
277,04202
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
65+2
|82
82
72
67
|267.185
278.824
252.000
239.840
|308,99167
253,79914
300,87071
279,17734
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
80+2
90+3
|72
72
82
93
|268.246
294.313
266.000
252.001
|308,62490
249,40346
295,22568
274,96624
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|271.742
286.783
266.000
248.424
|307,36994
251,50348
295,37090
276,17258
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Simav Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
60+2
|2
—
6
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
40+1
|2
3
3
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|26+0
25+0
25+0
45+0
|26
14
8
19
|275.964
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|305,89036
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|276.213
296.828
260.000
244.451
|305,80790
248,71891
297,48850
277,59095
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|277.300
—
—
—
|305,45139
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|277.819
294.655
265.000
248.236
|305,27491
249,31169
295,47105
276,24278
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|1
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
3+0
3+0
3+0
|1
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
39+0
30+0
—
|42
30
19
—
|281.724
Dolmadı
Dolmadı
—
|303,94043
Dolmadı
Dolmadı
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
50+2
|3
8
14
33
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
3+0
8+0
—
|2
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
26+0
25+0
—
|25
17
14
—
|285.016
Dolmadı
Dolmadı
—
|302,78432
Dolmadı
Dolmadı
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
20+1
30+1
50+2
|11
14
12
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
25+1
|9
6
4
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|286.657
287.581
268.000
253.647
|302,24138
251,28431
294,68327
274,42221
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
7
9
13
|288.075
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|301,77965
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
60+2
80+2
|3
1
16
39
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
33+0
39+0
19+0
|37
27
21
—
|289.781
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|301,24347
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik, Makine Mühendisliği ve Tasarım Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
30+1
65+2
|7
4
3
12
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
—
—
|10
3
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
42
52
41
|292.205
Dolmadı
279.000
252.145
|300,44272
Dolmadı
290,42576
274,91749
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
17+0
—
—
|10
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
10
15
15
|292.788
Dolmadı
289.000
292.100
|300,25371
Dolmadı
286,92972
262,74629
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
68
82
82
|293.247
Dolmadı
275.000
256.251
|300,09094
Dolmadı
292,05648
273,55350
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
40+1
|8
7
4
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
10+0
17+0
4+0
|1
—
2
—
|293.434
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|300,02985
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
50+2
|6
3
3
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
—
—
—
|14
—
—
—
|294.344
—
—
—
|299,73329
—
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
60+2
70+2
|28
15
14
47
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
15+1
20+1
20+1
|2
—
—
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
80+2
90+3
|34
21
32
65
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
80+2
|9
9
16
26
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
30+1
60+2
|7
3
7
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
20+0
—
—
|15
14
—
—
|295.998
Dolmadı
—
—
|299,20715
Dolmadı
—
—
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
—
|11
5
11
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
26+0
54+0
3+0
|3
5
11
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
30+1
|2
2
5
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|22
23
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
283.000
266.317
|Dolmadı
Dolmadı
289,10613
270,35337
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
60+2
60+2
|35
5
41
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
295.689
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,75259
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
33+0
27+0
40+0
|22
10
27
12
|Dolmadı
Dolmadı
275.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
291,72061
Dolmadı
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
20+1
30+1
60+2
|13
9
11
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
50+2
50+2
|12
2
14
44
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
32+1
32+1
|27
28
33
33
|Dolmadı
Dolmadı
285.000
281.344
|Dolmadı
Dolmadı
288,36863
265,78572
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
40+1
|8
6
12
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
18+0
34+0
—
|9
7
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|28
23
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
286.000
269.628
|Dolmadı
Dolmadı
288,03198
269,31211
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|54
61
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
274.000
254.308
|Dolmadı
Dolmadı
292,24139
274,19901
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
90+3
|35
15
84
93
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
287.050
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,15970
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çorlu Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|34
21
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
298.000
281.113
|Dolmadı
Dolmadı
283,63929
265,85392
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|22
14
69
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
285.950
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,46779
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
20+1
30+1
50+2
|18
9
7
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
70+2
70+2
|19
6
9
53
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|21+0
27+0
38+0
—
|21
6
13
—
|299.031
Dolmadı
Dolmadı
—
|298,25449
Dolmadı
Dolmadı
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|38+0
34+0
59+0
—
|16
29
15
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|11
7
44
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
294.397
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
262,10488
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|25
17
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
25+1
25+1
25+1
|5
1
4
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
100+3
|57
29
93
103
|Dolmadı
Dolmadı
284.000
277.724
|Dolmadı
Dolmadı
288,51807
266,86925
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
40+1
|6
2
4
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
80+2
80+2
|28
17
28
68
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
20+1
25+1
60+2
|4
3
7
8
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|69
69
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
56+2
56+2
|59
29
58
58
|Dolmadı
Dolmadı
277.000
260.158
|Dolmadı
Dolmadı
291,22304
272,29128
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
47+0
47+0
2+0
|18
6
33
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
270.820
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
268,94246
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
2+0
1+0
|—
—
1
1
|—
Dolmadı
Dolmadı
200.933
|—
Dolmadı
Dolmadı
294,51977
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
4+0
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
3+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA )
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
3+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—