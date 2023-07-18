Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Makine Mühendisliği taban puanları: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:48

Makine Mühendisliği taban puanları: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Makine Mühendisliği taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Makine Mühendisliği taban puanları, sıralaması

Makine Mühendisliği taban puanları: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Makine Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

Makine Mühendisliği taban puanları: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
20+0

 8
20

 196.344
221.745

 339,11315
273,19770
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 22+0
10+0

 3


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
13+0
12+0
9+0		 14
13
12
9		 1.658
1.420
2.100
1.021		 536,47553
499,97137
533,23960
530,98301
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 2.695
2.737
2.730
1.831		 531,64691
487,14428
530,40529
524,25913
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 27+0
27+0
27+0
27+0		 27
27
27
27		 2.813
3.594
3.790
2.811		 531,18445
480,65509
526,24235
517,81888
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 180+5
190+5
190+5
190+5		 185
195
195
195		 6.321
6.984
6.860
5.435		 520,86585
464,88587
517,03220
505,67303


TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
12+0
10+0		 12
12
12
10		 6.503
8.337
9.280
6.655		 520,41853
460,29142
511,46779
501,12996
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 7.876
13.118
17.900
6.845		 517,29253
447,29476
496,45204
500,43020
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 26+0
26+0
26+0
26+0		 26
26
26
26		 10.223
13.895
14.100
15.186		 512,48953
445,61373
502,48996
478,06614
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Makine Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 13.032
16.356
15.400
12.514		 507,30000
440,40845
500,38437
484,30490
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
45+2		 52
52
52
47		 17.798
24.672
27.900
34.014		 499,60509
425,86377
482,41283
443,86373
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 23.706
29.512
27.900
28.520		 490,77253
418,40421
482,41941
452,88788
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
42+0
42+0
42+0		 42
42
42
42		 24.971
31.573
30.200
40.540		 489,03354
415,49586
479,45958
433,57010
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 210+6
210+6
210+6
210+6		 216
216
216
216		 34.612
40.592
37.200
34.407		 476,33972
403,56465
470,55637
443,14916
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 33+0
33+0
33+0
25+0		 33
33
33
25		 36.382
40.096
37.300
39.354		 474,10369
404,14648
470,48959
435,37088
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
6+0
6+0
3+0		 7
6
6
3		 41.147
45.158
38.600
40.250		 468,22584
398,07235
468,85636
433,98135
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 42.492
47.491
41.100
37.773		 466,60165
395,29426
465,79039
437,81912
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
14+0
14+0
9+0		 14
14
14
9		 44.573
50.541
45.600
39.905		 464,09045
391,61675
460,30664
434,49978
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 45.917
50.538
45.100
40.108		 462,40501
391,62041
460,89836
434,19756
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 46.464
51.172
44.500
39.563		 461,75107
390,85922
461,67950
435,04718
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
5+0
5+0
4+0		 6
5
5
4		 50.885
57.819
47.900
42.945		 456,56227
383,40136
457,60476
430,05294
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 52.154
53.336
48.300
45.819		 455,05867
388,34533
457,13129
425,83694
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
9+0
7+0
4+0		 10
9
7
4		 54.492
58.696
51.400
44.257		 452,43416
382,40062
453,55254
428,16466
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
7+0
5+0
5+0		 6
7
5
5		 54.628
59.336
52.400
40.654		 452,27523
381,68606
452,38006
433,39267
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
5+1		 10
10
10
6		 57.956
66.183
49.200
48.955		 448,44952
374,47803
456,12425
421,26602
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
 10
10
10
 58.563
66.813
68.400
 447,77374
373,84031
434,13900
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2


 82


 58.784


 447,53047
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 59.978
64.081
60.300
54.185		 446,20898
376,71418
443,36661
413,90942
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
53+2		 58
58
58
55		 60.054
65.882
62.000
57.710		 446,13130
374,81651
441,40875
409,23835
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
5+0
4+0
3+0		 6
5
4
3		 63.399
69.374
57.600
55.749		 442,38519
371,27535
446,44822
411,81374
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 63.698
72.850
66.300
47.955		 442,06040
367,80555
436,43374
422,77028
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 13+0
10+0
10+0
10+0		 13
10
10
10		 64.178
72.858
69.100
63.957		 441,55045
367,79700
433,28603
400,96487
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
4+0
10+0
5+0		 8
4
10
5		 64.975
70.160
70.500
60.309		 440,68365
370,44304
431,68039
405,75848
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 68.881
73.749
66.100
57.169		 436,39881
366,90204
436,72502
409,96050
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 68.907
77.537
70.500
62.611		 436,37270
363,23465
431,60986
402,67658
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0
6+0
5+0		 7
7
6
5		 69.826
78.852
72.100
57.754		 435,34096
361,95945
429,84918
409,16876
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 72.820
77.945
68.100
61.215		 432,11465
362,81766
434,48057
404,51675
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
3+0

 3
3

 74.536
85.715

 430,33956
355,51008
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 35+0
35+0
35+0
35+0		 35
35
35
35		 77.828
81.533
87.300
101.826		 426,94888
359,34922
412,89578
358,71831
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
8+0
8+0
4+0		 5
8
8
4		 81.279
91.940
85.200
65.932		 423,51301
349,97780
415,20962
398,37953
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 82.366
88.932
79.400
72.440		 422,44306
352,64845
421,50776
390,41438
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
5+0

 3
5

 84.666
88.283

 419,99326
353,25138
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 84.679
91.910
80.800
74.146		 419,98426
349,99798
420,02966
388,38693
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
5+0
7+0
5+0		 6
5
7
5		 84.785
90.796
94.700
85.603		 419,87879
350,96894
405,10773
375,17076
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
6+0
15+0
3+0		 7
6
15
3		 86.973
90.601
96.800
76.369		 417,77986
351,13254
402,89744
385,69177
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
4+0
5+0
 5
4
5
 87.273
104.588
116.000
 417,48075
339,36049
383,37776
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
4+0
9+0
5+0		 3
4
9
5		 89.283
100.578
102.000
89.851		 415,46223
342,71077
397,39255
370,69501
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 40+0
35+0
35+0
25+0		 40
35
35
25		 89.412
94.766
85.400
88.950		 415,34661
347,56305
414,98574
371,63190
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
11+0
6+0		 6
6
11
6		 90.171
97.965
103.000
83.393		 414,62451
344,91165
395,70257
377,66588
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 39+0
39+0
39+0
39+0		 39
39
39
39		 90.685
98.801
108.000
115.559		 414,20919
344,20026
391,55153
346,40056
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0


 2


 92.963


 412,10951
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
4+0
7+0
5+0		 4
4
7
5		 94.287
112.184
109.000
92.723		 410,84642
333,25951
389,81252
367,62026
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 95.883
105.375
93.800
83.954		 409,35253
338,73006
406,01265
377,02645
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
3+0
6+0
4+0		 5
3
6
4		 98.080
111.787
117.000
95.616		 407,28528
333,56506
383,26301
364,81274
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Makine Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
15+0
15+0		 3
2

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0


 10


 99.953


 405,55521
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
120+3		 113
113
113
123		 104.371
111.064
98.300
96.192		 401,53514
334,15279
401,31457
364,26649
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 105.164
111.866
92.300
81.865		 400,80925
333,50635
407,64702
379,41410
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 107.777
120.588
122.000
 398,50505
327,00786
378,41527
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 108.393
112.212
95.200
86.858		 397,98184
333,23904
404,63391
373,76529
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 114.027
125.835
110.000
105.318		 393,11152
323,26987
389,57363
355,51274
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 118.516
127.140
110.000
103.778		 389,37028
322,33639
389,49959
356,89018
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 121.029
130.336
107.000
102.981		 387,31099
320,15556
392,43604
357,60600
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 82+0
62+0
37+0
49+0		 82
62
37
49		 124.222
99.314
73.000
127.278		 384,77530
343,77366
428,82411
337,09874
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
110+3
110+3		 103
103
113
113		 125.803
134.188
119.000
118.775		 383,49045
317,55458
381,48062
343,72066
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 126.178
138.373
118.000
116.657		 383,17810
314,80660
382,08855
345,46453
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
65+2		 72
72
72
67		 133.951
149.059
130.000
133.352		 377,27586
308,24059
371,73491
332,53961
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0


 15


 137.463


 374,78157
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0

 15
15

 139.845
168.049

 373,03846
297,62428
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 143.349
150.248
98.600
77.021		 370,55295
307,53280
401,03082
384,98451
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
13+1		 15
15
15
14		 144.536
165.622
155.000
167.608		 369,71648
298,85940
352,31207
310,93161
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
110+3
110+3		 103
103
113
113		 146.685
150.789
134.000
137.170		 368,28071
307,21637
368,36856
329,81668
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 71+0
71+0
76+0
65+0		 71
71
76
65		 153.119
205.640
235.000
249.792		 363,95101
279,76828
308,08678
275,69830
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 154.566
165.816
151.000
146.867		 362,98066
298,75593
355,24667
323,35846
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
100+3
110+3		 93
93
103
113		 160.201
171.665
148.000
149.732		 359,31979
295,71445
357,67185
321,46944
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0
2+0
5+0		 5
5
2
 161.673
232.161
250.000
Dolmadı		 358,41531
269,18367
301,53350
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 162.238
171.881
155.000
150.246		 358,05470
295,62215
352,31281
321,13706
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 163.013
175.627
162.000
162.654		 357,57473
293,69244
347,24827
313,74465
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
37+0
37+0
20+		 42
37
37
20		 163.070
192.938
234.000
268.582		 357,54868
285,35596
308,21282
269,63826
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+		 82
82
82
82		 168.215
180.277
160.000
158.869		 354,49498
291,39966
348,81766
315,89997
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 170.441
186.478
172.000
170.090		 353,22627
288,33854
341,36264
309,57719
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 19+0
10+0
3+0
2+0		 19
10
3
2		 173.998
170.241
138.000
120.734		 351,13050
296,41772
365,10114
342,10910
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 33+0
29+0
29+0
36+0		 33
29
29
26		 177.375
205.596
218.000
Dolmadı		 349,18335
279,78671
315,92326
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 178.631
195.557
173.000
166.687		 348,48415
284,19821
340,18855
311,45833
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 45+0
45+0
41+0
24+0		 45
45
41
24		 187.953
178.481
152.000
118.363		 343,45541
292,27752
354,92253
344,03900
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 189.088
203.844
184.000
184.314		 342,84007
280,54182
333,63747
302,27665
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
2+0
7+0		 2
2
2
 190.063
197.569
284.000
Dolmadı		 342,29193
283,32400
288,75918
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 31+0
27+0
23+0
14+0		 31
27
23
14		 195.080
239.671
247.000
264.766		 339,72398
266,42004
302,68727
270,82534
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
20+0

 8
20

 196.344
221.745

 339,11315
273,19770
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 202.584
230.545
213.000
203.671		 336,04612
269,77866
318,50068
293,33637
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 204.517
215.227
190.000
179.266		 335,10996
275,82734
330,58737
304,71013
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 55+0
49+0
43+0
28+0		 55
49
43
28		 206.457
250.501
230.000
219.976		 334,17915
262,70236
310,13551
286,62609
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 208.935
218.955
198.000
190.090		 332,98362
274,34076
325,84564
299,51867
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 209.239
219.262
198.000
191.511		 332,83414
274,21317
326,08300
298,86780
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 213.017
229.576
209.000
200.273		 331,10849
270,15643
320,53398
294,81767
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 219.734
230.974
203.000
198.380		 328,04835
269,59920
323,19666
295,70718
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 220.114
235.075
209.000
198.855		 327,87256
268,05591
320,46255
295,48290
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 224.381
242.639
217.000
207.980		 325,97272
265,40425
316,22611
291,49258
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 65+2
60+2
60+2
50+2		 67
62
62
52		 225.138
246.697
223.000
213.368		 325,61815
263,99897
313,53888
289,27903
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 55+0
59+0
55+0
54+0		 55
59
55
46		 225.722
250.277
253.000
Dolmadı		 325,36870
262,77696
300,52415
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
4+0
3+0
3+0		 6
4
3
 226.941
252.436
288.000
Dolmadı		 324,85820
262,05652
287,11257
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 226.986
253.947
231.000
216.039		 324,83548
261,56914
309,76456
288,18163
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
42+0
37+0
40+0		 42
42
37
25		 227.194
250.964
260.000
Dolmadı		 324,74091
262,54788
297,58665
Dolmadı
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 65+2
60+2
60+2
70+2		 67
62
62
72		 228.913
242.588
230.000
226.988		 324,03962
265,42122
310,43145
283,88479
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 20+0


 20


 231.116


 323,08047
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 231.550
261.336
241.000
239.277		 322,90239
259,17590
305,53758
279,36775
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 232.662
243.394
222.000
208.742		 322,44370
265,14586
313,77625
291,16607
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 22+0
10+0

 3


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 241.895
254.428
239.000
229.130		 318,63528
261,40789
306,12349
283,10288
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
25+1
25+1		 41
41
26
17		 242.785
263.606
258.000
Dolmadı		 318,28254
258,46463
298,55708
Dolmadı
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 244.862
265.046
238.000
223.695		 317,44290
258,00559
306,75671
285,13891
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 247.444
261.963
236.000
222.374		 316,43930
258,97407
307,71204
285,66277
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
30+1		 3
5
3
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
60+2		 1

6
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 249.174
269.274
257.000
249.475		 315,74773
256,68750
298,59508
275,80305
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çorlu Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 251.726
266.759
244.000
233.231		 314,71622
257,48174
304,28639
281,55382
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
5+0
8+0
10+0		 10
5
2
9		 253.560
277.452
Dolmadı
Dolmadı		 313,98551
254,21057
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
30+0

 20
14

 257.194
Dolmadı

 312,62311
Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
25+0

 15
10

 260.027
Dolmadı

 311,59528
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 72
72

 264.810
280.567

 309,83875
253,28138
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
80+2
80+2
100+3		 93
82
82
103		 266.260
276.627
249.000
245.982		 309,33505
254,46938
302,04613
277,04202
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
65+2		 82
82
72
67		 267.185
278.824
252.000
239.840		 308,99167
253,79914
300,87071
279,17734
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
80+2
90+3		 72
72
82
93		 268.246
294.313
266.000
252.001		 308,62490
249,40346
295,22568
274,96624
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 271.742
286.783
266.000
248.424		 307,36994
251,50348
295,37090
276,17258
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Simav Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
60+2		 2

6
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
40+1		 2
3
3
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 26+0
25+0
25+0
45+0		 26
14
8
19		 275.964
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 305,89036
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 276.213
296.828
260.000
244.451		 305,80790
248,71891
297,48850
277,59095
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0


 5


 277.300


 305,45139
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 277.819
294.655
265.000
248.236		 305,27491
249,31169
295,47105
276,24278
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 1
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
3+0
3+0
3+0		 1
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
39+0
30+0
 42
30
19
 281.724
Dolmadı
Dolmadı
 303,94043
Dolmadı
Dolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
50+2		 3
8
14
33		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
3+0
8+0
 2
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
26+0
25+0
 25
17
14
 285.016
Dolmadı
Dolmadı
 302,78432
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
20+1
30+1
50+2		 11
14
12
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
25+1		 9
6
4
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 286.657
287.581
268.000
253.647		 302,24138
251,28431
294,68327
274,42221
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
7
9
13		 288.075
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 301,77965
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
60+2
80+2		 3
1
16
39		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 37+0
33+0
39+0
19+0		 37
27
21
 289.781
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 301,24347
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik, Makine Mühendisliği ve Tasarım Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
30+1
65+2		 7
4
3
12		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0

 10
3

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ceyhan Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
42
52
41		 292.205
Dolmadı
279.000
252.145		 300,44272
Dolmadı
290,42576
274,91749
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 17+0
17+0

 10
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
10
15
15		 292.788
Dolmadı
289.000
292.100		 300,25371
Dolmadı
286,92972
262,74629
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
68
82
82		 293.247
Dolmadı
275.000
256.251		 300,09094
Dolmadı
292,05648
273,55350
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
40+1		 8
7
4
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
10+0
17+0
4+0		 1

2
 293.434
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 300,02985
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
50+2		 6
3
3
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 14+0


 14


 294.344


 299,73329
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
60+2
70+2		 28
15
14
47		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
15+1
20+1
20+1		 2


2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
80+2
90+3		 34
21
32
65		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
80+2		 9
9
16
26		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
30+1
60+2		 7
3
7
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
20+0

 15
14

 295.998
Dolmadı

 299,20715
Dolmadı
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
 11
5
11
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 17+0
26+0
54+0
3+0		 3
5
11
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
30+1		 2
2
5
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 22
23
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
283.000
266.317		 Dolmadı
Dolmadı
289,10613
270,35337
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
60+2
60+2		 35
5
41
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
295.689		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,75259
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 25+1


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
33+0
27+0
40+0		 22
10
27
12		 Dolmadı
Dolmadı
275.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
291,72061
Dolmadı
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
20+1
30+1
60+2		 13
9
11
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
50+2
50+2		 12
2
14
44		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
32+1
32+1		 27
28
33
33		 Dolmadı
Dolmadı
285.000
281.344		 Dolmadı
Dolmadı
288,36863
265,78572
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
40+1		 8
6
12
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
18+0
34+0
 9
7
5
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 28
23
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
286.000
269.628		 Dolmadı
Dolmadı
288,03198
269,31211
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 54
61
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
274.000
254.308		 Dolmadı
Dolmadı
292,24139
274,19901
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
100+3
90+3		 35
15
84
93		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
287.050		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,15970
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çorlu Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 34
21
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
298.000
281.113		 Dolmadı
Dolmadı
283,63929
265,85392
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 22
14
69
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
285.950		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,46779
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
20+1
30+1
50+2		 18
9
7
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
70+2
70+2		 19
6
9
53		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 21+0
27+0
38+0
 21
6
13
 299.031
Dolmadı
Dolmadı
 298,25449
Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 38+0
34+0
59+0
 16
29
15
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
60+2		 11
7
44
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
294.397		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
262,10488
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 25
17

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
25+1
25+1
25+1		 5
1
4
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
100+3		 57
29
93
103		 Dolmadı
Dolmadı
284.000
277.724		 Dolmadı
Dolmadı
288,51807
266,86925
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
40+1		 6
2
4
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
80+2
80+2		 28
17
28
68		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
20+1
25+1
60+2		 4
3
7
8		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 69
69

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
56+2
56+2		 59
29
58
58		 Dolmadı
Dolmadı
277.000
260.158		 Dolmadı
Dolmadı
291,22304
272,29128
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Makine Mühendisliği Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
47+0
47+0
2+0		 18
6
33
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
270.820		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
268,94246
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
2+0
1+0

1
1
Dolmadı
Dolmadı
200.933
Dolmadı
Dolmadı
294,51977
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
4+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
3+0
3+0
3+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
2+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA )
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
3+0
3+0
3+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0








GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Makine Mühendisliği taban puanları: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Makine Mühendisliği taban puanları: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması
SON DAKİKA