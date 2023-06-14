MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2023 sezonu başlıyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışma, bu yıl All Star kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen yarışmanın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan isimlerden biri olan Batuhan Bayır hayatı ve kariyeri ile en çok araştırılan yarışmacılar arasında yerini aldı. Peki, Masterchef Batuhan kimdir? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte biyografisi ve kariyeri…