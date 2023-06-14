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Giriş Tarihi: 14.06.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 17:21

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2023 sezonu başlıyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışma, bu yıl All Star kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen yarışmanın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan isimlerden biri olan Batuhan Bayır hayatı ve kariyeri ile en çok araştırılan yarışmacılar arasında yerini aldı. Peki, Masterchef Batuhan kimdir? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte biyografisi ve kariyeri…

Masterchef Batuhan kimdir? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MasterChef Batuhan kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye All Star, 14 Haziran Çarşamba akşamı yeni sezonuna merhaba diyor. 2023 MasterChef All Star yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri de Batuhan Bayındır oldu. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne sorularını gündeme taşıdı. MasterChef 2019'un en başarılı yarışmacılarından biri olan Bayır, adından uzun bir süre boyunca söz ettirmeyi başarmıştı. İşte, 2023 MasterChef Batuhan Bayır hayatı ve biyografisi!

Masterchef Batuhan kimdir? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF ALL STAR BATUHAN BAYIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1997 yılında Muğla'da dünyaya gelen MasterChef yarışmacısı Batuhan Bayır, Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Çok iyi bir aşçı olan Batuhan Bayır, yarıştığı sezonda 4-5 yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını söylemişti.

25 yaşında olan Batuhan, YouTube kanalında ve Instagram hesabında yemek ile ilgili içerikler üretiyor.

Bayır, 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisinde rol aldı.

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Masterchef Batuhan kimdir? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF BATUHAN BAYIR KAÇINCI OLDU?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Batuhan Bayır, Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söylemişti.

Masterchef'in 2019 sezonu yarışmacılarından olan Batuhan Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve şampiyon olacağını söylemişti.

Genç açı, yarıştığı sezonda yarışmayı 5. olarak bitirmişti.

Masterchef Batuhan kimdir? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Eleme sonrası açıklama yapan Batuhan, "22 yaşındayım ama birçok üniversite konuşma yapmak için beni çağırıyor. Bu çok gurur verici. Bu yol kapandı ama belki daha fazla yol açılacak. Burası benim için okul oldu. Bundan sonraki yarışma hayatıma tabi ki devam edeceğim. Umarım bundan sonra da görüşürüz." demişti.

Masterchef Batuhan kimdir? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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