MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR? 2023 MasterChef All Star Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Eleme sonrası açıklama yapan Batuhan, "22 yaşındayım ama birçok üniversite konuşma yapmak için beni çağırıyor. Bu çok gurur verici. Bu yol kapandı ama belki daha fazla yol açılacak. Burası benim için okul oldu. Bundan sonraki yarışma hayatıma tabi ki devam edeceğim. Umarım bundan sonra da görüşürüz." demişti.