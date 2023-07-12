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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef eleme adayı kimler oldu?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 06:04

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef eleme adayı kimler oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2023 MasterChef All Star yarışmasında sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyun sonunda en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef eleme adayı olan ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan sezonun ilk dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Yarışmanın ilk sezon dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleriyle en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmaz olarak haftanın ilk oyununda eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken kaybeden takım 2 yarışmacısını eleme potasına gönderdi. Yarışmanın son bölümüne ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adaylarına ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef eleme adayı kimler oldu?

11 Temmuz 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star'da sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef eleme adayı kimler oldu?

Kritik mücadelede en başarılı ürünleri hazırlayan takım Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında belirlendi.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star 2023 sezonu ilk dokunulmazlık oyununda kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanamayan kırmızı takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ÇAĞATAY oldu.

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