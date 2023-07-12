Giriş Tarihi: 12.07.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 06:04

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef eleme adayı kimler oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2023 MasterChef All Star yarışmasında sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyun sonunda en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef eleme adayı olan ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.