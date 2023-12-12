Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim merak edilerek Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan takım ve tüm detaylar şöyle;