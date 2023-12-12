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Haberler Fotohaber Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 06:07 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 06:07

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı yemeği çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Son bölümden detayları merak edenler yoğun olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim merak edilerek Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan takım ve tüm detaylar şöyle;

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef mavi takım kaptanı EREN oldu.

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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef kırmızı takım kaptanı ise DİLARA oldu.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • EREN (Kaptan)
  • HASAN
  • SERGEN
  • ESRA
  • BATUHAN
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • DİLARA (Kaptan)
  • TAHSİN
  • BARBAROS
  • KIVANÇ

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