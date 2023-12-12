Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı yemeği çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Son bölümden detayları merak edenler yoğun olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.