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Haberler Fotohaber MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları
Giriş Tarihi: 08.08.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 06:12

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2023 MasterChef All Star yarışmasında yeni haftanın kırmızı-mavi takım kaptanları ve üyeleri belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyununda gecenin en başarılı yemeklerini hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazanırken, kırmızı takım kaptanını da seçme şansına sahip oldu. Detayları merak edenler ise son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın kırmızı-mavi takım üyeleri.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

TV8 ekranlarında 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyecek olan kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyun sonunda en başarılı yemeği hazırlayan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazanırken son bölüme ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kırmızı-mavi takım kaptanları ve takım üyelerini belirleyecek olan kaptanlık oyunu oynandı.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak olan oyunda en başarılı yemekleri hazırlayan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

Mavi takım kaptanı olan yarışmacı ilk takım üyesini seçme ve rakibi olacak olan kırmızı takım kaptanını da belirleme şansını kazandı.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kritik kaptanlık oyunu sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesi sonucunda en başarılı tulumba tatlısı hazırlayan isim SERGEN oldu ve mavi takım kaptanlığını kazandı.

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