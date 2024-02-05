MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme

MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOSU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.