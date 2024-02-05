Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:54
MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme
Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ortak sınav konuları ve soru dağılımları öğrencilerin gündemine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci ortak sınavlarına yönelik konu soru dağılımları tablosu yayımlandı. Bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması il, ilçe ve okul genelinde yapılacak sınavlar, il alan zümrelerince hazırlanarak uygulanacak. Peki MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımları