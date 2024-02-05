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Haberler Fotohaber MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:54

MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme

Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ortak sınav konuları ve soru dağılımları öğrencilerin gündemine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci ortak sınavlarına yönelik konu soru dağılımları tablosu yayımlandı. Bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması il, ilçe ve okul genelinde yapılacak sınavlar, il alan zümrelerince hazırlanarak uygulanacak. Peki MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımları

MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde 2. dönem uygulanacak ortak sınav hazırlıklarına başladı. 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar uygulanacak. İşte ortak sınav örnek konu ve soru dağılımı görüntülüme ekranı

MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme

MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOSU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

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MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme

İl sınıf/alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak. Birinci dönemde olduğu gibi, ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.

MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme

ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB ikinci dönem ortak sınav soru ve konuları || MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı görüntüleme

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN 2024?

Okullarda 2. dönem 1. ortak sınavların takvimi henüz belli olmadı. 2. dönem ortak yazılı tarihleri belli olduğunda yer vereceğiz.

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