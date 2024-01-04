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Haberler Fotohaber MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2023-2024 MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 12:00

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2023-2024 MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavlar için sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. 6. ve 9. sınıflar için uygulanan ortak sınav sonuçları 26-27 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. 6. sınıflar Türkçe ve Matematik sınavına girerken, 9. sınıflar Türk Dili Edebiyatı ve Matematik derslerinin sınavına girdiler. Sonuçlar için heyecanlı olan öğrencilerin gözü MEB açıklamasına çevrildi. Peki, 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB ortak sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar ne zaman ilan edilecek sorusu yanıt arıyor. Yapıldığı günden itibaren 10 iş günü içinde açıklanması beklenen sonuçlarda sona gelindi. Peki, MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, 6. ve 9. sınıf ortak sınav cevap anahtarı ve sonuç tarihi!

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ORTAK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.

Sınavların ardından ortak sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Aşağıdaki ekrandan ortak sınav soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.

ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak. Ortak sınav sonuçlarının 6 Ocak tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Öğrencilerin yanlış cevapları değerlendirmeye alınmayacak.Genel Müdürlük tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlenmesi suretiyle değerlendirme yapılacak.

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