Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
12:00
MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2023-2024 MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavlar için sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. 6. ve 9. sınıflar için uygulanan ortak sınav sonuçları 26-27 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. 6. sınıflar Türkçe ve Matematik sınavına girerken, 9. sınıflar Türk Dili Edebiyatı ve Matematik derslerinin sınavına girdiler. Sonuçlar için heyecanlı olan öğrencilerin gözü MEB açıklamasına çevrildi. Peki, 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?