MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2023-2024 MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MEB ortak sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar ne zaman ilan edilecek sorusu yanıt arıyor. Yapıldığı günden itibaren 10 iş günü içinde açıklanması beklenen sonuçlarda sona gelindi. Peki, MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, 6. ve 9. sınıf ortak sınav cevap anahtarı ve sonuç tarihi!