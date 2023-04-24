Memur zammı 2023 temmuz son dakika hesaplanıyor! Son enflasyona göre memura zam ne zaman, ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı için 6 aylık enflasyon verisi birikmeye başladı. Zam dönemi dışında alınan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması kararı ardından memur zammı 2023 temmuz son dakika haberleri ile araştırılmaya başladı. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Yapılacak rutin zammın yanı sıra memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, en düşük memur maaşı ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Memura zam haberleri gündemdeki yerini aldı. İşte, memur zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri…