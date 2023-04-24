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Haberler Fotohaber Memur zammı 2023 temmuz son dakika hesaplanıyor! Son enflasyona göre memura zam ne zaman, ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 08:33

Memur zammı 2023 temmuz son dakika hesaplanıyor! Son enflasyona göre memura zam ne zaman, ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı için 6 aylık enflasyon verisi birikmeye başladı. Zam dönemi dışında alınan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması kararı ardından memur zammı 2023 temmuz son dakika haberleri ile araştırılmaya başladı. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Yapılacak rutin zammın yanı sıra memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, en düşük memur maaşı ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Memura zam haberleri gündemdeki yerini aldı. İşte, memur zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri…

Memur zammı 2023 temmuz son dakika hesaplanıyor! Son enflasyona göre memura zam ne zaman, ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memura zam son dakika araştırılmaya başladı. Temmuz ayında artış yaşayacak memur maaşı en düşük ne kadar olacak merak ediliyor. Konuya dair Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Memur zammı 2023 temmuz oranı için ilk tahminler gelmeye başladı. 3 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Öte yandan emeklide olduğu gibi memura ek zam gelecek mi araştırılıyor. Memurların aldığı toplu sözleşme zammı da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, temmuz zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 temmuz son dakika hesaplanıyor! Son enflasyona göre memura zam ne zaman, ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Memur zammı 2023 temmuz son dakika hesaplanıyor! Son enflasyona göre memura zam ne zaman, ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Memur zammı 2023 temmuz son dakika hesaplanıyor! Son enflasyona göre memura zam ne zaman, ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

Memur zammı 2023 temmuz son dakika hesaplanıyor! Son enflasyona göre memura zam ne zaman, ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

İLK ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

Yaşanan artışların ardından emekliye ilk ödemeler yapıldı.

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