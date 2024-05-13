Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinin geçen yıllara göre katbekat artması üzerine tasarruf önlemleri gündeme gelmişti. Bu doğrultuda, ekonomik olmayan hatlarda servislerin kaldırılması ve çalışanlara toplu taşıma kartı verilmesi konuşuluyordu. Söz konusu konuda açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Peki, Kamuda tasarruf Paketi ile memurlara servis kalktı mı, servisler kalkıyor mu? Memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor İşte son durum.