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Haberler Fotohaber Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:57

Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?

Memurlara servis kalktı mı sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği kamuda tasarruf tedbirlerini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinin geçen yıllara göre katbekat artması üzerine tasarruf önlemleri gündeme gelmişti. Tasarruf paketi ile sınırlama getirilecek alanlar belli oldu. Peki; Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurların servisi kaldırıldı mı, servisler kalktı mı, memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor? İşte detaylar.

Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinin geçen yıllara göre katbekat artması üzerine tasarruf önlemleri gündeme gelmişti. Bu doğrultuda, ekonomik olmayan hatlarda servislerin kaldırılması ve çalışanlara toplu taşıma kartı verilmesi konuşuluyordu. Söz konusu konuda açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Peki, Kamuda tasarruf Paketi ile memurlara servis kalktı mı, servisler kalkıyor mu? Memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor İşte son durum.

Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı.

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Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?

MEMURLARA SERVİS KALKTI MI?

Program kapsamında yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak, yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak, kamuda istihdam emekli olanlarla sınırlandırılacak, kamuda personel servisi hizmeti bitecek, kamuda personel servisi hizmeti bitecek, yönetim kurulu ücretlerinde üst sınır olacak, yabancı menşeili araçların kullanımı yasaklanacak.

Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?

KAMU PERSONELİNİN SERVİSİ KALKACAK

İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?

3 YIL SÜREYLE DURDURULDU!

Başarılı olan para ve mali politikaları pekiştirici nitelikte olan yeni düzenlemeler kapsamında kamuya araç alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Kamu personelinin servisleri sözleşme bitiminde sonlandırılacak. Kamu tesisleri ekonomiye kazandırılacak. Kamuya yeni istihdam sadece emekli olanların yerine gerçekleştirilecek.

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