Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
11:57
Memurlara servis kalktı mı? Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor, servislar kaldırıldı mı?
Memurlara servis kalktı mı sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği kamuda tasarruf tedbirlerini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinin geçen yıllara göre katbekat artması üzerine tasarruf önlemleri gündeme gelmişti. Tasarruf paketi ile sınırlama getirilecek alanlar belli oldu. Peki; Kamuda Tasarruf tedbirleri ile memurların servisi kaldırıldı mı, servisler kalktı mı, memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor? İşte detaylar.