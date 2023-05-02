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Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:38

Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma Bakanı Bilgin'den kritik açıklamalar: Mesai saatleri kısalıyor mu, ne kadar olacak, kaç saat olacak?

Mesai saatleri değişiyor mu sorusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını okuyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Katıldığı programda mesai saatlerinin fazlalığını dile getiren Bakan Bilgin, İngiltere'de günlük 5 saatlik mesai saatlerinin denendiğini, Türkiye'de de mesainin kısalmasını dile getirdi. Bu noktada, "mesai saatleri kısalıyor mu, kaç saate düşecek?" soruları yanıt aramakta. Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirlendi. Peki, mesai saatleri değişiyor mu, düşecek mi, kaç saate düşecek? İşte konu hakkında detaylar

Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma Bakanı Bilgin’den kritik açıklamalar: Mesai saatleri kısalıyor mu, ne kadar olacak, kaç saat olacak?

Mesai saatleri kaç saat olacak, mesai saatleri düşecek mi sorusu yanıt arıyor. Teknolojik gelişmeler sonucu insan emeğinin daha verimli hale gelmesi sonucu mesai saatlerinin değişmesi gerektiğini savunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, mesai saatleri kısalıyor mu, ne kadar olacak?

Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma Bakanı Bilgin’den kritik açıklamalar: Mesai saatleri kısalıyor mu, ne kadar olacak, kaç saat olacak?

MESAİ SAATLERİ KAÇ SAAT OLACAK?

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamalarda mesai saatlerinin değişilmesi üzerinde tartışılması gerektiğinden bahsetti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık çalışma saatlerinin azalması, verimliliğin daha artması anlamına geliyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

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Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma Bakanı Bilgin’den kritik açıklamalar: Mesai saatleri kısalıyor mu, ne kadar olacak, kaç saat olacak?

"Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır.

Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma Bakanı Bilgin’den kritik açıklamalar: Mesai saatleri kısalıyor mu, ne kadar olacak, kaç saat olacak?

MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

Bakan Bilgin:

Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma Bakanı Bilgin’den kritik açıklamalar: Mesai saatleri kısalıyor mu, ne kadar olacak, kaç saat olacak?

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."

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