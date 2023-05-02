Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:38

Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma Bakanı Bilgin'den kritik açıklamalar: Mesai saatleri kısalıyor mu, ne kadar olacak, kaç saat olacak?

Mesai saatleri değişiyor mu sorusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını okuyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Katıldığı programda mesai saatlerinin fazlalığını dile getiren Bakan Bilgin, İngiltere'de günlük 5 saatlik mesai saatlerinin denendiğini, Türkiye'de de mesainin kısalmasını dile getirdi. Bu noktada, "mesai saatleri kısalıyor mu, kaç saate düşecek?" soruları yanıt aramakta. Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirlendi. Peki, mesai saatleri değişiyor mu, düşecek mi, kaç saate düşecek? İşte konu hakkında detaylar