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Haberler Fotohaber HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 12:15

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?

Mayıs ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Milyonlar sıcak havalara hasret kalırken Meteoroloji hava durumu tahmin raporu son dakika yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu uyarılar sonrası ''Havalar ne zaman ısınacak, yaz sıcakları ne zaman gelecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı. 17-18-19-20-21 Mayıs 2024 hava durumu tahminleri ile bu hafta hava nasıl olacak belli oldu. İşte, 17-21 Mayıs 2024 MGM hava durumu raporu il il…

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?

5 günlük MGM hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre bugün İstanbul başta olmak üzere Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken 17-18-19-20-21 Mayıs 2024 hava durumu raporu mercek altına alındı. Hal böyleyken ''Havalar ne zaman ısınacak, yaz sıcakları ne zaman gelecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Meteoroloji 17-21 Mayıs 2024 hava durumu tahminleri ve detaylar...

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?

2024 HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları önümüzdeki haftadan itibaren artışa geçecek. Özellikle hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 22-23 derece ve üzerine çıkacak.

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta Türkiyede Toz yok. Hava temiz Büyük şehirlerde ulaşımdan kaynaklanan kirlilik hariç. yağışı az olacak bir haftaya girdik.

Bu hafta sonu ve gelecek hafta sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak yağış şiddetlerinde artma olacaktır dikkat etmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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