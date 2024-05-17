Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
12:15
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?
Mayıs ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Milyonlar sıcak havalara hasret kalırken Meteoroloji hava durumu tahmin raporu son dakika yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu uyarılar sonrası ''Havalar ne zaman ısınacak, yaz sıcakları ne zaman gelecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı. 17-18-19-20-21 Mayıs 2024 hava durumu tahminleri ile bu hafta hava nasıl olacak belli oldu. İşte, 17-21 Mayıs 2024 MGM hava durumu raporu il il…