HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 17-21 Mayıs 2024 || MGM raporu ile havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar ne zaman artacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.