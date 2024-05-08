Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!

Bir zamanların en ünlü boksörlerinden olan Mike Tyson yıllar sonra Jake Paul ile maçı için ringlere dönüyor. Uzun süredir heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu."Mike Tayson-Jake Paul maçı ne zaman? sorusu sorgulanmaya başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman oynanacak?