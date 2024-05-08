Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
14:37
Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!
Mike Tyson Jake Paul maçı için geri sayım başlamışken maça dair detaylar birer birer açıklanmaya başladı. Eski boksör Jake Paul, en iyi boksulardan Mike Tyson ile mücadele için karşı karşıya gelecek. Kariyeri boyunca yalnızca 44 kez yenilmiş olan Tyson ve eski dövüşçü Paul'un nefes kesecek maçı için "Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman?" araştırmaları başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman oynanacak?