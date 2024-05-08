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Haberler Fotohaber Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 14:37

Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!

Mike Tyson Jake Paul maçı için geri sayım başlamışken maça dair detaylar birer birer açıklanmaya başladı. Eski boksör Jake Paul, en iyi boksulardan Mike Tyson ile mücadele için karşı karşıya gelecek. Kariyeri boyunca yalnızca 44 kez yenilmiş olan Tyson ve eski dövüşçü Paul'un nefes kesecek maçı için "Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman?" araştırmaları başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman oynanacak?

Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!

Bir zamanların en ünlü boksörlerinden olan Mike Tyson yıllar sonra Jake Paul ile maçı için ringlere dönüyor. Uzun süredir heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu."Mike Tayson-Jake Paul maçı ne zaman? sorusu sorgulanmaya başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman oynanacak?

Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.

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Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!

NETFLİX ÜZERİNDEN YAYINLANACAK
Mike Tyson ve Jake Paul'un mücadelesi, Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI KURALLARI
Profesyonel bir karşılaşma olarak onaylanan maçın sonucu, resmi kayıtlara geçecek.
Nakavtlar serbest olacak ve koruma kaskı olmayacak.
2 dakikalık sekiz raunttan yapılacak dövüş, 14 onsluk eldivenlerle yapılacak.

Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tyson Paul maçı detayları belli oldu!
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