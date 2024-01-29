MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanları ilan edildi mi?

Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
16:44
2024 yılıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli er alımı şartlarını taşıyan adaylar ilanın detaylarını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvuruları açıldı. MSB ilanına başvurmak isteyen adaylar ilana başvuru yapacak adaylar duyuruları takip etmeye başladı. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanlar açıklandı mı, şartları neler?