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Haberler Fotohaber MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanları ilan edildi mi?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 16:44

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanları ilan edildi mi?

2024 yılıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli er alımı şartlarını taşıyan adaylar ilanın detaylarını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvuruları açıldı. MSB ilanına başvurmak isteyen adaylar ilana başvuru yapacak adaylar duyuruları takip etmeye başladı. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanlar açıklandı mı, şartları neler?

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanları ilan edildi mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde belirli bir ücret karşılığı görevlendirilen rütbesiz erlere sözleşmeli er olarak geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak olan erler için ilan yayına çıktı ve başvurular başladı. İşte MSB sözleşmeli er ilanı başvuruları, tüm ayrıntılar…

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanları ilan edildi mi?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacak adaylar, "bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecek.

Adaylar, sözleşmeli er alımına ait satırı tıklayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirirken, tercihlerini öncelik sırasına göre belirleyecek.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanları ilan edildi mi?

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanları ilan edildi mi?

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU EKRANI

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanları ilan edildi mi?

SEÇİM AŞAMASI

Evrak Kabul, fiziki değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi [mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)], mülakat, hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

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