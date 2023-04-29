MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023 BAŞLIYOR? Sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihi nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır 2023 sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 27 Nisanda sonuçlar açıklandı ve sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilir. MSÜ tercih kılavuzu 2023 için bekleyiş sürerken, Mayıs ayı başında kılavuzun yayınlanması bekleniyor. Peki, MSÜ tercihi ne zaman başlıyor 2023? İşte detaylar