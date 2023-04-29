MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023 BAŞLIYOR? Sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihi nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan günü açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusu sonrası vatandaşlar MSÜ tercihleri ne zaman 2023 sorusu yanıt aramakta. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için MSÜ tercihleri 2023 öğrenciler tarafından araştırılmakta. Öğrenciler aldıkları puanlarla birlikte nasıl sonuç alacaklarını şimdiden düşünmeye başladılar. Peki, MSÜ tercihleri nasıl yapılır, MSÜ tercih kılavuzu 2023 yayınlandı mı? İşte konu hakkında detaylar