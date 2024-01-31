Muayenesiz Araç Cezası 2024 - Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Sürücülerin, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmamaları için araçlarını düzenli olarak muayene ettirmeleri gerekiyor. Bu, kontrolleri yapılan araçların son durumları hakkında bilgi veriyor. Muayenesi yapılmayan araçlar ise trafikte tehlike arz ettiğinden dolayı cezai işlem uygulanıyor. Her yıl artış gözlemlenen ceza miktarları ise araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte muayenesiz araç cezası 2024 tutarları…