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Haberler Fotohaber Muayenesiz Araç Cezası 2024 - Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:41

Muayenesiz Araç Cezası 2024 - Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Güvenli bir şekilde yolculuğa çıkmak için araçlara muayene yapılması şart. Araçların modeline ve yaşına göre geçerlilik süresi değişse de son tarihlere dikkat edilmesi oldukça önemli. Aksi takdirde iş, para cezası kesilmesine ve hatta trafikten men edilmeye kadar gidebiliyor. Yeni yılla birlikte zamlanan ceza tutarları ise en çok merak edilenler arasında başı çekiyor. İşte, muayenesiz araç cezası 2024 ne kadar sorusunun yanıtı…

Muayenesiz Araç Cezası 2024 - Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Sürücülerin, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmamaları için araçlarını düzenli olarak muayene ettirmeleri gerekiyor. Bu, kontrolleri yapılan araçların son durumları hakkında bilgi veriyor. Muayenesi yapılmayan araçlar ise trafikte tehlike arz ettiğinden dolayı cezai işlem uygulanıyor. Her yıl artış gözlemlenen ceza miktarları ise araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte muayenesiz araç cezası 2024 tutarları…

Muayenesiz Araç Cezası 2024 - Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Muayenesiz Araç Cezası 2024 Ne Kadar?

Geçtiğimiz yılın son aylarında açıklanan yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte 2024'te motorlu taşıt vergilerine ve trafik cezalarına zam geldi.

Trafik kurallarını ihlal edenlerin, işledikleri suçlara göre ödemeleri gereken rakamlar da değişiyor.

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Muayenesiz Araç Cezası 2024 - Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

2024 yılı itibarıyla muayene yapılmamış bir araçla trafiğe çıkan sürücü 951 TL değerinde ceza ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Aynı zamanda araç trafikten men edilir ve 7 iş günü içerisinde muayenenin yapılması istenir. Bu izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması durumunda araç sahiplerine 1.979 TL ceza verilir.

Muayenesiz Araç Cezası 2024 - Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Muayenesiz Araç Cezası Kaç Puan?

Öte yandan, muayenesiz araç kullanmak 10 ceza puanı yazılmasına neden oluyor.

Ehliyet ceza puan sisteminin mantığına göre, bir sürücü 1 yıl içinde 100 puanı doldurduğu zaman ehliyetine 2 ay süre boyunca el konuluyor.

Bu durumun yaşanmaması ve para cezası ödenmemesi için araçların zamanında muayene edilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.

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