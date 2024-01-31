Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:41
Muayenesiz Araç Cezası 2024 - Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Güvenli bir şekilde yolculuğa çıkmak için araçlara muayene yapılması şart. Araçların modeline ve yaşına göre geçerlilik süresi değişse de son tarihlere dikkat edilmesi oldukça önemli. Aksi takdirde iş, para cezası kesilmesine ve hatta trafikten men edilmeye kadar gidebiliyor. Yeni yılla birlikte zamlanan ceza tutarları ise en çok merak edilenler arasında başı çekiyor. İşte, muayenesiz araç cezası 2024 ne kadar sorusunun yanıtı…