Naziat Suresi Okunuşu - Naziat Suresi Arapça Yazılışı Türkçe Anlamı Meali Ve Tefsiri

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Naziat sûresi ile ilgili şöyle buyurmuştur: "Kim Naziat sûresini (vird olarak) okursa, onun (mahşerde) duruşu ve hesap vermesi bir namaz vaktinin miktarı kadardır. Sonra o kıyamet gününde cennete girer. Bu sûreyi kim okursa, Allah (c.c.) o kimseyi kabrinde ve kıyamet günü bir namaz kılacak kadar bekletmeden cennete koyar." Her sûrenin olduğu gibi, bu sûrenin de kendine has önemi ve faziletleri vardır. Faydalarına nâil olabilmek için Naziat sûresi Arapça yazılışı her gün mutlaka okunmalıdır. Naziat'ın kelime anlamı, "ruhları çekip alan melekler"dir ve bu sûrede; insanların öldükten sonra diriltilmesinden, ahirette verilecek hesaptan, azap ve mükâfattan, Allah'ın birliğinden, Hz. Musa ve Firavun'un kıssasından bahsedilir. İşte Naziat sûresi okunuşu, anlamı ve tefsiri ile ilgili detaylar…