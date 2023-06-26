Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Niğde bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.06.2023 14:23
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
14:23
Niğde bayram namazı ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi Arefe gününün ardından bayram sabahı camilere akın edecek ve iki rekât bayram namazını cemaatle kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri yayınlandı. Niğde bayram namazı saati sorgulanıyor. 28 Haziran Çarşamba sabahı eller semaya kaldırılacak, dualar edilecek. Peki, Niğde bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…