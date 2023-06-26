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Haberler Fotohaber Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Niğde bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.06.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 14:23

Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Niğde bayram namazı saati

Niğde bayram namazı ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi Arefe gününün ardından bayram sabahı camilere akın edecek ve iki rekât bayram namazını cemaatle kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri yayınlandı. Niğde bayram namazı saati sorgulanıyor. 28 Haziran Çarşamba sabahı eller semaya kaldırılacak, dualar edilecek. Peki, Niğde bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…

Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Niğde bayram namazı saati

Niğde bayram namazı saati ile ilgili araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı namazı 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin bayram namazı saati yayınlandı. Niğde'de ikamet eden Müslümanlar Niğde bayram namazı saat kaçta sorguluyor. Müslüman alemi için oldukça önemli olan bugünde eller semaya kalkacak, dualar edilecek ve Allah rızası için kurbanlar kesilecek. Peki, Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…

Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Niğde bayram namazı saati

NİĞDE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Niğde'de saat 05:55'da kılınacak.

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Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Niğde bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Niğde bayram namazı saati

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Niğde bayram namazı saati

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

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