Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:20

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına merkezi olarak yatırılan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelen açıklamaları ışığında 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları aylık olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak ayı Aile Destek Yardımı zamlandı mı, ne zaman zamlı yatacak? İşte, detaylar…

Ocak 2024 Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Aile Destek Ödemesi'nden yararlanan vatandaşlar Aile Destek Ödemesi zamlandı mı, ne zaman yatacak sorusana yanıt aramaya başladı. Memur maaş zammı ile engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri arttı. Peki, Aile Destek Yardımı zamlandı mı, Ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yanıtı…

Ocak 2024 Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK YARDIMI ZAMLANDI MI?
Memur ve emekli zammı ile birlikte gözler aile destek yardımına çevrildi. Ancak 2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ocak 2024 Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Ocak 2024 Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Ocak 2024 Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA