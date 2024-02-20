Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:12
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?
2024 Şubat ayı itibarıyla öğretmen atamaları gündemde yerini aldı! Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Bakanlık yeni öğretmen ataması takvimi için yaptığı çalışmalar yakından takip ediliyor. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler konu hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, MEB öğretmen atama ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?