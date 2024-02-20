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Haberler Fotohaber MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:12

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?

2024 Şubat ayı itibarıyla öğretmen atamaları gündemde yerini aldı! Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Bakanlık yeni öğretmen ataması takvimi için yaptığı çalışmalar yakından takip ediliyor. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler konu hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, MEB öğretmen atama ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?

2023 KPSS puanı ile atama bekleyen binlerce öğretmen gözünü Bakan Tekin'in açıklamasına çevirdi. Bakan Tekin'in "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız." açıklaması beklentileri arttırdı. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Ancak 12 Şubat tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına yönelik bir açıklama gelmedi.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.

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