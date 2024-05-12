ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmen atama sayıları, atama taban puanları ve branş dağılımı belli oldu. Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle:

Beden Eğitimi Öğretmenliği: 320

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik: 325

İngilizce Öğretmenliği: 968

Türkçe Öğretmenliği: 804