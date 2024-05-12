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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 15:47

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Öğretmen atama takvimi 2024 MEB tarafından yayımlandı. KPSS puanları hazır bekleyen adaylar Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınmasına yönelik tarihlere odaklandı. Bu noktada tercih başvurusu yapmaya hazırlananlar öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı tablosunu kontrol ediyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği gibi branşlar tabloda dikkat çekiyor. Peki; öğretmen atamaları ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı? İşte, detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Bakan Yusuf Tekin'in açıkladığı üzere öğretmen atama takvimi 2024 yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğini icra etmek isteyenler KPSS sınavından aldıkları puanla ön başvuru yapacak. Öğretmen atama kontenjanları, atama puanları ve branş dağılımı bu noktada incelenenler arasında. Peki; öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN İLK ADIM!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması olacak.

20 Mayıs itibarıyla işlemler başlayacak. İşte, takvim:

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmen atama sayıları, atama taban puanları ve branş dağılımı belli oldu. Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle:

Beden Eğitimi Öğretmenliği: 320

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik: 325

İngilizce Öğretmenliği: 968

Türkçe Öğretmenliği: 804

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Kimya / Kimya Teknolojisi: 468

Okul Öncesi Öğretmenliği: 903

Özel Eğitim Öğretmenliği: 2.499

Rehberlik: 1.597

Sınıf Öğretmenliği: 3.263

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