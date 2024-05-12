Giriş Tarihi: 12.05.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
15:47
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Ön başvuruda geri sayım! MEB Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?
Öğretmen atama takvimi 2024 MEB tarafından yayımlandı. KPSS puanları hazır bekleyen adaylar Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınmasına yönelik tarihlere odaklandı. Bu noktada tercih başvurusu yapmaya hazırlananlar öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı tablosunu kontrol ediyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği gibi branşlar tabloda dikkat çekiyor. Peki; öğretmen atamaları ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı? İşte, detaylar...