Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
15:29
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen öğretmen atama takvimi için araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca öğretmen adayı, tercihlerin ne zaman yapılacağına odaklandı. Öte yandan merakla beklenen branş ve kontenjan dağılımı da en çok araştırılanlar arasında. Konuyla ilgili Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, MEB ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, 2024 öğretmen atama tarihleri hakkında son gelişmeler...