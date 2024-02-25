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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 15:29

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen öğretmen atama takvimi için araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca öğretmen adayı, tercihlerin ne zaman yapılacağına odaklandı. Öte yandan merakla beklenen branş ve kontenjan dağılımı da en çok araştırılanlar arasında. Konuyla ilgili Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, MEB ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, 2024 öğretmen atama tarihleri hakkında son gelişmeler...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

MEB öğretmen atama takvimi 2024 yılı için takip ediliyor. Bakan Tekin'in önümüzdeki günlerde takvimimizi oluşturacağız dediği atamada heyecan dorukta. Adaylar KPSS puanları ile başvuracakları branş ve kontenjanlara odaklandı. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmenin atandığı Milli Eğitim okulları için yeni ihtiyaç haritası belirlenecek ve takvim adaylara sunulacak. Peki; öğretmen ataması ne zaman? İşte, öğretmen atama tarihleri hakkında tüm detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2024?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan MEB bakanı Yusuf Tekin, şu sözleri kaydetti:

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

2024 yılında yapılacak öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı ile gündeme geliyor. Ancak kadro dağılımı henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl yapılan 45 bin öğretmen atama takviminde sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Öğretmen atama tarihleri henüz belli olmadı. Bakan Tekin'in aktardığında göre takvim için geri sayım başladı.

Konuyla ilgili son dakika haberleri takip ediliyor.

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