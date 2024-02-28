Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
11:39
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUMU || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
2024 yılı öğretmen ataması için binlerce aday beklemeye koyuldu. 2023 KPSS puanlarıyla atama bekleyen öğretmen adayları "öğretmen atamasının" gerçekleştirilmesi için Meclis'ten gelecek açıklamaya yöneldiler. Bakan Tekin'in açıklamalarıyla şekillenmeye başlayan atama takvimi için Şubat ayı işaret edilmişti. Şubat ayının son günlerinde ilan edilecek boş kadrolara atam bekleyen adaylar yeni eğitim öğretim yılında görevlerine başlamaya hazırlanıyor. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar