Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUMU || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:39

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUMU || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

2024 yılı öğretmen ataması için binlerce aday beklemeye koyuldu. 2023 KPSS puanlarıyla atama bekleyen öğretmen adayları "öğretmen atamasının" gerçekleştirilmesi için Meclis'ten gelecek açıklamaya yöneldiler. Bakan Tekin'in açıklamalarıyla şekillenmeye başlayan atama takvimi için Şubat ayı işaret edilmişti. Şubat ayının son günlerinde ilan edilecek boş kadrolara atam bekleyen adaylar yeni eğitim öğretim yılında görevlerine başlamaya hazırlanıyor. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUMU || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev almak isteyen öğretmenler için atama takviminin hazırlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Şubat ayında gerçekleştirilen atamalar için kadroların ilanı takip ediliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yeni atama takvimi personel.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. İşte 2024 öğretmen atamasına dair tüm detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUMU || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELECEK!

Bakan Tekin kendisin yöneltilen öğretmen ataması ile ilgili sorulara şu açıklamalarda bulundu.

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUMU || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısına dair resmî açıklama gelmedi. Önümüzdeki Kabine Toplantılarında gündeme gelmesi beklenen konuların başında geliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUMU || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUMU || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI "MUTLAKA OLACAK"

Öte yandan Bakan Tekin, daha önce sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktarmıştı. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" demişti.

SON DAKİKA