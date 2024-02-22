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Haberler Fotohaber Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı'nda!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:58

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı'nda!

Gözler öğretmen atamalarına çevrildi. Milli Eğitim Balanı Yusuf Tekin toplanacak kabinede öğretmen atamalarına yönelik kararlar alınacağı ve değerlendirmeler yapılacağını söylemişti. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması yapan Bakanlık, bu yıl da belirlenecek kadro doğrultusunda yeni atama duyurusunu yapacak. 2023 KPSS puanıyla atama bekleyen öğretmenler Kabine Toplantısı'na kilitlendi. Peki, Öğretmen atamasının görüşüleceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı’nda!

2024 Öğretmen ataması son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Öğretmen ataması, kontenjanları ve kadro dağılım için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak duyuruda. Bakan Tekin'in öğretmen ataması ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı’nda!

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
Bakan Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı’nda!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yani 12 Şubat Pazartesi günü yapılmıştı. Bu nedenle bu hafta toplantı yapılması beklenmiyor.

Bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 26 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı’nda!

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor. Branş dağılımının ardından atama takviminin paylaşılması bekleniyor.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı’nda!

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
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