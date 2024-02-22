Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
15:58
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı'nda!
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi. Milli Eğitim Balanı Yusuf Tekin toplanacak kabinede öğretmen atamalarına yönelik kararlar alınacağı ve değerlendirmeler yapılacağını söylemişti. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması yapan Bakanlık, bu yıl da belirlenecek kadro doğrultusunda yeni atama duyurusunu yapacak. 2023 KPSS puanıyla atama bekleyen öğretmenler Kabine Toplantısı'na kilitlendi. Peki, Öğretmen atamasının görüşüleceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar.