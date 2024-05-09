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Haberler Fotohaber Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024
Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 15:50

Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024

Öğretmen yer değiştirme takvimi 2024 yılı başında yayınlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvimle beraber öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları mayıs ayında alınacak. Peki, Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, MEB ile 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru tarihleri…

Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında gerçekleştirilecek olan öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği süreçlerine ilişkin takvimi yayınlamıştı. Öğretmen yer değiştirme takvimine göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları mayıs ayında başlayacak. Bu sebeple binlerce öğretmen ''MEB ile Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru tarihleri…

Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024

2024 ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

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Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024
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Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024
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