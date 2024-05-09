Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında gerçekleştirilecek olan öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği süreçlerine ilişkin takvimi yayınlamıştı. Öğretmen yer değiştirme takvimine göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları mayıs ayında başlayacak. Bu sebeple binlerce öğretmen ''MEB ile Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru tarihleri…