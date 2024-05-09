Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2024

Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
15:50
Öğretmen yer değiştirme takvimi 2024 yılı başında yayınlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvimle beraber öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları mayıs ayında alınacak. Peki, Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, MEB ile 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru tarihleri…