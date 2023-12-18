Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!

Kendilerini büyük bir tuzağın ortasında bulan Eda ve Emine şimdilik kurtulmayı başarsa da Atilla'nın şantajına maruz kalmak Eda'yı istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakır.

Nevzat'ın attığı bir adım Ömer ve Gamze arasında yeni bir tartışmanın doğmasına neden olurken İzzet, hiç beklenmedik birinin yardımıyla Reşat ve ailesine hazırladığı oyun için düğmeye basar.