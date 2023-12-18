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Haberler Fotohaber Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 18:43

Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!

Ömer 36. bölüm izle Star TV ile yayında. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır yer alıyor. Yabanı bir yapımdan uyarlanan dizi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 18 Aralık tarihli Ömer son bölüm özetine göre Eda ve Emine oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. İşte, Ömer 36. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!

Ömer son bölüm izle tek parça takip ediliyor. Star TV'nin her Pazartesi ekranlara gelen dizisinde yeni gelişmeler takip ediliyor. Dizinin yeni bölüm araştırmaları hız kazandı. Ömer 36. bölüm izle Star TV canlı yayın ekranında izlenmeye başladı. Dizinin son bölümü ardından gelecek hafta bekleniyor. İşte, Ömer son bölüm izle ekranı...

Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!

ÖMER YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Şule'nin amacının dostane olmadığından artık iyice emin olan Gamze, tereddüt etse de durumu dile getirir. Şule'nin açıklaması ikiliyi tatmin etmezken, Ömer ve Gamze'nin yaşadığı çatışmalar içinden çıkılması zor bir noktaya taşınır.

Çiçek ile evliliğe henüz alışamayan Reşat bu durumun sıkıntılarını yaşarken, Tahir'in kimlerle çalışmaya başladığına dair aklındaki büyük sorulara cevaplar bulmaya çalışır.

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Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!

Kendilerini büyük bir tuzağın ortasında bulan Eda ve Emine şimdilik kurtulmayı başarsa da Atilla'nın şantajına maruz kalmak Eda'yı istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakır.

Nevzat'ın attığı bir adım Ömer ve Gamze arasında yeni bir tartışmanın doğmasına neden olurken İzzet, hiç beklenmedik birinin yardımıyla Reşat ve ailesine hazırladığı oyun için düğmeye basar.

Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!

ÖMER 36. BÖLÜM İZLE

18 Aralık tarihli son bölüm için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler

Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!
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