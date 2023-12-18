Giriş Tarihi: 18.12.2023 18:42
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
18:43
Ömer 36. bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Ömer ve Gamze arasında yeni sorun!
Ömer 36. bölüm izle Star TV ile yayında. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır yer alıyor. Yabanı bir yapımdan uyarlanan dizi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 18 Aralık tarihli Ömer son bölüm özetine göre Eda ve Emine oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. İşte, Ömer 36. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...