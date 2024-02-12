Giriş Tarihi: 12.02.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
20:21
On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 12 Şubat 2024 Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara 12 Şubat çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şansoyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numaradan 22 adet numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 12 Şubat Pazartesi On Numara sonuçları…