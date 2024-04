On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile On Numara 29 Nisan çekilişi gerçekleşti. MP youtube hesabından canlı olarak 22 şanslı numara belirlendi. On Numara sonuçlar sorgulama ekranı ile biletler sorgulanırken, Şans oyunu tutkunları kazandıran numaralar birer birer açıklandı. İşte, On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı!