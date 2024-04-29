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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 19:59

On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara 29 Nisan çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 29 Nisan Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile On Numara 29 Nisan çekilişi gerçekleşti. MP youtube hesabından canlı olarak 22 şanslı numara belirlendi. On Numara sonuçlar sorgulama ekranı ile biletler sorgulanırken, Şans oyunu tutkunları kazandıran numaralar birer birer açıklandı. İşte, On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı!

On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

29 NİSAN | ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla açıklandı. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıdı.

İşte, 29 Nisan kazanan şanslı numaralar;

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On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Kazandıran numaraları öğrenmek için:

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 4 TL'dir.

On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA İLE NE KADAR KAZANILIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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