Giriş Tarihi: 29.04.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
19:59
On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 29 Nisan 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara 29 Nisan çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 29 Nisan Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı!