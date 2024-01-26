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Haberler Fotohaber PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:03

PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından erkek ve kadın öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyuru sonrasında başvuru yapmak isteyen adaylar şartları ve başvuru tarihini hakkında detayları yakından takip ediyor. Peki, PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

PAEM 8. dönem Amirlik alımı gündemde. Konu hakkında yapılan duyurus sonrasında, adaylar "PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman?" sorusuna yanı arıyor. Toplamda 300 adet alımın yapılacağı, https://www.pa.edu.tr/duyuru/8-donem-ilk-derece-amirlik-egitimi-alim-duyurusu sitesinden açıklandı. Peki, PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı başvurular başladı mı, başvuru tarihi belli oldu mu?

PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

8. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ ALIM DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından (270) erkek, (30) kadın olmak üzere toplam (300) öğrenci alımı yapılacaktır.

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PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024 BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

AMİRLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi öğrenci alımı başvuru şartlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman?

Konuya dair henüz resmi bir tarih açıklanmadı. www.pa.edu.tr üzerinden resmi tarih duyurusu yapılması bekleniyor.

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