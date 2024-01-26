Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
16:03
PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından erkek ve kadın öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyuru sonrasında başvuru yapmak isteyen adaylar şartları ve başvuru tarihini hakkında detayları yakından takip ediyor. Peki, PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?