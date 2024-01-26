PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024: PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

PAEM 8. dönem Amirlik alımı gündemde. Konu hakkında yapılan duyurus sonrasında, adaylar "PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman?" sorusuna yanı arıyor. Toplamda 300 adet alımın yapılacağı, https://www.pa.edu.tr/duyuru/8-donem-ilk-derece-amirlik-egitimi-alim-duyurusu sitesinden açıklandı. Peki, PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı başvurular başladı mı, başvuru tarihi belli oldu mu?