Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?

Emanet

Emanet sıfatı, peygamberlerdeki en önemli özelliklerden biri temsil eder. Bu sıfat, peygamberlerin güvenilir ve emin kişiler olduğunu belirtir. Bütün peygamberler güvenilir olarak bilinir. Onlar, Allah tarafından verilen emirleri, insanlara en doğru ve en eksiksiz şekilde aktarır. Bunun dışında, kendilerine verilen ve bırakılan emanetleri de en güzel biçimde korurlar ve iade ederler.

İsmet

İsmet sıfatı, tüm peygamberlerin günahsız olduğunu ifade eder. Bu sıfata bakıldığında, peygamberlerin açıkça ya da gizli olarak hiçbir şekilde günah işlemediğini anlayabiliriz.