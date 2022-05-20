Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 18:05

Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?

Peygamberler, Allah tarafından buyrulan istekleri insanlara anlatmakla görevli kişilerdir. Her peygamberin çeşitli özellikleri ve görevleri bulunur. Örnek hayatları ile bilinen peygamberler, insanların doğru yoldan sapmamasına yardımcı olur. Güvenilir, zeki, cesur kişilerden seçilen peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri de sabırlı olmalarıdır. Peygamberlerin sıfatları da bulunur. Peki, Peygamberlerin sıfatları nelerdir, kaç tane sıfatları vardır ve anlamları nelerdir? Bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.

Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?

İslam dinine göre insanlığın ilk peygamberi Hz. Adem'dir. Son peygamber ise Hz. Muhammed olarak kabul edilir. Allah yolunda rehber olan daha pek çok peygamber bulunur. Peygamberlerin kendilerine özgü bazı sıfatlar bulunuyor. Allah'ın yeryüzündeki elçileri olan peygamberin sıfatları ve anlamlarını sizler için derledik. İşte peygamberin sıfatları ve anlamları.

Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?

Peygamberlerin Sıfatları Nelerdir?

Peygamberlerin sıfatları, peygamberlerde bulunan belirgin özellikleri temsil eder. Kur'an-ı Kerim üzerinde peygamberler ile ilgili çok sayıda kavram bulunur. Peygamberlerin 6 sıfatını derledik. Bu sıfatlar: emanet, ismet, fetanet, sıdk, tebliğ ve adalet olarak bilinir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?
  • Emanet

Emanet sıfatı, peygamberlerdeki en önemli özelliklerden biri temsil eder. Bu sıfat, peygamberlerin güvenilir ve emin kişiler olduğunu belirtir. Bütün peygamberler güvenilir olarak bilinir. Onlar, Allah tarafından verilen emirleri, insanlara en doğru ve en eksiksiz şekilde aktarır. Bunun dışında, kendilerine verilen ve bırakılan emanetleri de en güzel biçimde korurlar ve iade ederler.

  • İsmet

İsmet sıfatı, tüm peygamberlerin günahsız olduğunu ifade eder. Bu sıfata bakıldığında, peygamberlerin açıkça ya da gizli olarak hiçbir şekilde günah işlemediğini anlayabiliriz.

Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?
  • Fetanet

Fetanet sıfatı, bütün peygamberlerin zeki olduğunu ifade eder. Peygamberler çabuk kavrama yetisine sahiptir. Hz. Muhammed'in toplumsal konularda her şekilde fikir alışverişi yapabilmesi, uygun bulduğu teklifleri kabul edebilmesi, peygamberimizin fetanet sahibi olduğunu gösteriyor. Allah, bütün peygamberleri akıl konusunda olgunlaştırmıştır.

  • Sıdk

Sıdk sıfatı; doğru söylemeyi ve gerçekçi olmayı ifade eder. Hakikat sözcüğü ile de bağdaştırılan sıfat, her konuda doğru olmak, verilen sözleri tutmak gibi davranışları ifade eder. Bütün peygamberler vahiy iletmek gibi önemli bir göreve sahiptir. Tüm vahiyleri en doğru biçimde iletirler. Bu nedenle de sıdk sıfatı peygamberlerimiz için uygundur.

Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?
  • Tebliğ

Tebliğ sıfatı, peygamberlerin Allah tarafından aldığı bütün bilgileri insanlara doğru biçimde ilettiğini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tebliğ edici oldukları sıkça vurgulanır. Bütün peygamberler, Allah'tan aldıkları her bilgiyi olduğu gibi, üzerinde çeşitli değişiklikler yapmadan insanlara ulaştırır. Bu görev sadece peygamberlere has olarak bilinir.

SON DAKİKA