Peygamberlerin Sıfatları - Peygamberlerin Kaç Tane Sıfatı Vardır Ve Anlamları Nelerdir?

Peygamberler, Allah tarafından buyrulan istekleri insanlara anlatmakla görevli kişilerdir. Her peygamberin çeşitli özellikleri ve görevleri bulunur. Örnek hayatları ile bilinen peygamberler, insanların doğru yoldan sapmamasına yardımcı olur. Güvenilir, zeki, cesur kişilerden seçilen peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri de sabırlı olmalarıdır. Peygamberlerin sıfatları da bulunur. Peki, Peygamberlerin sıfatları nelerdir, kaç tane sıfatları vardır ve anlamları nelerdir? Bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.