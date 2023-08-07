Polisi meyve suyu ile uyutmuştu: 7 bela Taner’e kanlı pusu!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şanlı hayatını kaybederken, diğer Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.