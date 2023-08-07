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Haberler Fotohaber Polisi meyve suyu ile uyutmuştu: 7 bela Taner’e kanlı pusu!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:49

Polisi meyve suyu ile uyutmuştu: 7 bela Taner’e kanlı pusu!

İstanbul'da '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı, motosikletten ateş edilerek öldürüldü. Pek çok suçtan kaydı bulunan Şanlı ile ilgili o detay hayrete düşürdü: Polisi meyve suyu vererek uyutmuş!

DHA
Polisi meyve suyu ile uyutmuştu: 7 bela Taner’e kanlı pusu!

Kan donduran olay İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Polisi meyve suyu ile uyutmuştu: 7 bela Taner’e kanlı pusu!

Yol kenarında bekleyen '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı (36) ve Berat Demir'e motosikletle gelen kişilerce silahla ateş açıldı.

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Polisi meyve suyu ile uyutmuştu: 7 bela Taner’e kanlı pusu!

Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polisi meyve suyu ile uyutmuştu: 7 bela Taner’e kanlı pusu!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şanlı hayatını kaybederken, diğer Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisi meyve suyu ile uyutmuştu: 7 bela Taner’e kanlı pusu!

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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