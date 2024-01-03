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Haberler Fotohaber Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:02

Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar

TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklandı ve memur zammı belli oldu. Maaşlar Ocak ayı memur zammı ile birlikte yeniden hesaplanıyor. Tüm meslek kolları için hesaplamalar başladı. Akademisyenlerden maaşının ne kadar olacağını merak edenler araştırmaya giriştirler. Akademisyenler için maaşlar unvan, kıdem ve derecelendirmeye göre değişiklik göstermektedir. Birçok meslek grubunda olduğu gibi akademisyenlerde de maaşlar değişiklik gösterdi. Peki, Profesör- Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? 2024 profesör- araştırma görevlisi maaş zammı

Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar

Memur maaşları enflasyon oranının belirlenmesinden sonra yeniden hesaplandı. Farklı derece ve kıdemde görev yapan memurlar ise kendi maaşlarını öğrenmek istiyor. 1/4 derecesinde görev yapan profesör son olarak 48 bin 411 lira maaş alıyordu. 7/1 derecesinde görev yapan araştırma görevlisi ise 31 bin 761 TL maaş alıyor. Peki Profesör ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2024 profesör- araştırma görevlisi maaş zammı

Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar

ENFLASYON ORANIYLA MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

Aralık enflasyon rakamları ve yeni memur aylıkları da belli oldu. Böylece milyonlarca memur maaşlarını yeni yılda güncellenen tutarla zamlı olarak alabilecek. Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon oranı 64,77 olarak belirlendi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi

Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar

PROFESÖR MAAŞI 2024

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 71.825,07

Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI 2024

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.406,28

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