Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:02
Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar
TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklandı ve memur zammı belli oldu. Maaşlar Ocak ayı memur zammı ile birlikte yeniden hesaplanıyor. Tüm meslek kolları için hesaplamalar başladı. Akademisyenlerden maaşının ne kadar olacağını merak edenler araştırmaya giriştirler. Akademisyenler için maaşlar unvan, kıdem ve derecelendirmeye göre değişiklik göstermektedir. Birçok meslek grubunda olduğu gibi akademisyenlerde de maaşlar değişiklik gösterdi. Peki, Profesör- Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? 2024 profesör- araştırma görevlisi maaş zammı