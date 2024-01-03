Profesör- Araştırma Görevlisi maaşları Ocak 2024 kaç TL || Memur zammı ile yeni zamlı profesör-araştırma görevlisi maaşları ne kadar

Memur maaşları enflasyon oranının belirlenmesinden sonra yeniden hesaplandı. Farklı derece ve kıdemde görev yapan memurlar ise kendi maaşlarını öğrenmek istiyor. 1/4 derecesinde görev yapan profesör son olarak 48 bin 411 lira maaş alıyordu. 7/1 derecesinde görev yapan araştırma görevlisi ise 31 bin 761 TL maaş alıyor. Peki Profesör ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2024 profesör- araştırma görevlisi maaş zammı