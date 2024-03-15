RAMAZAN 5.GÜNÜ MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleriyle

EZME SALATA
Malzemeler
1 adet kuru soğan
2 adet domates
2 adet sivri biber
2 adet salatalık
Birkac dal taze nane
Birkaç dal maydanoz
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberi
1 tatlı kaşığı siyah pul biber isot
3 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limon
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Ezme Salata Tarifi Nasıl Yapılır?
Önce kuru soğanı robottan geçiriyoruz, süzgece alıp yıkıyoruz ,sonra iyice sıkıp geniş bir kaba alalım.
Üzerine sırayla biberi, salatalığı, domatesi, robottan geçirip ilave edelim.
Maydanoz ve taze naneyi de ince ince doğrayıp koyalım.
En son pulbiber isot ,kuru nane ,tuzu, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve yağını koyup 3 yemek kaşığı kadar su da koyup iyice karıştırıyoruz ve servis tabağına alıp servis ediyoruz.