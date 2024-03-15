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Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:07

RAMAZAN 5.GÜNÜ MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleriyle

Ramazan'ın beşinci gününde akşama iftara ne pişireceği konusunda kararsız falan birçok kişi menü önerisi araştırmaya başladı. Tüm İslam alemi iftar vaktinde okunan ezanla birlikte oruçlarını açacaklar. Ramazan ayına özel sofralar her zamankinden daha özenli, menüler her zamankinden daha itinalı hazırlanıyor. Akşam ezanına kadar karar veremeyenler "bugün iftara ne pişirsem?" araştırmalarına başladı. Ramazan'ın 5. gününde de ne yemek yapacağına karar veremeyenler muhteşem bir iftar menüsü hazırladık. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte menü önerileri ve tarifler

RAMAZAN 5.GÜNÜ MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleriyle

Ramazan'ı Şerif tüm hızı ve coşkusuyla İslam aleminde yaşanırken 5. günü geldi çattı. Bu akşam da masalarını özel tariflerle donatmak isteyenler iftar menüsü araştırmalarına başladı. Uzmanlar sağlıklı ve fit tarifler önerirken yağlı ve ağır yemeklerden kaçmamızı öneriyor. Peki Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

RAMAZAN 5.GÜNÜ MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleriyle

YOĞURT ÇORBASI

Malzemeler

7 su bardağı su

4 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

Kuru nane

Yoğurt Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurt çorbası yapımı için, tencereye suyu ekleyin kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra pirinçleri ekleyin, yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyesi için bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alarak terbiyeye ekleyin ve ılımasını sağlayın.

Ardından terbiyeyi pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın.

Pişerken bir tutam kuru nane ekleyin.

10 dakikaya yakın pişirdikten sonra yoğurt çorbasının altını kapatın ve tuzunu ekleyin.

Yoğurt çorbası servise hazır. Afiyet olsun.

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RAMAZAN 5.GÜNÜ MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleriyle

HATAY TEPSİ KEBABI

750 g kıyma

1 adet soğan

2-3 adet biber (acı)

1 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı biber salçası

Yarim yemek kaşığı domates salçası

Yarim demet ince kıyılmış maydanoz

Yarim çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber (oranını köftenin acısına göre arttırabilirsiniz)

1 çay kaşığı kekik

1, 5 tatlı kaşığı kimyon

Az karabiber

Tuz

Üzeri için:

Domates

Biber

1 çay bardağı ilik su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

RAMAZAN 5.GÜNÜ MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleriyle

TIRNAK PİDESİ

Malzemeler

6 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı sıvı yağı

2 su bardağına yakın ılık su

Tuz

Tırnak Pide (Kebapçı Pidesi) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce unumuzu yoğurma kabına alalım ortasını açalım.

Ilık suda mayayı eritelim.

Bütün malzemeleri ve mayayı unumuza ilave edelim kulak memesi yumuşaklığında yoğuralım.

Üzerini kapatalım yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakalım.

Mayalanan hamuru dörde bölelim her parçayı merdaneyle biraz açalım.

Üzerine parmak uçlarıyla bütün yüzeye eşit şekilde bastırarak şekillendirelim.

Önceden fırınımızı 250 derecede ısıtalım.

Tepsinin içerisine yağlı kağıt koyalım yağlı kağıt üzerine şekil verdiğimiz pideleri koyalım fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

Eğer fırınınızda pizza ya da ekmek taşı olanlar burada pişirebilirler. Pideler servise hazır.

RAMAZAN 5.GÜNÜ MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleriyle

EZME SALATA

Malzemeler

1 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 adet salatalık

Birkac dal taze nane

Birkaç dal maydanoz

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberi

1 tatlı kaşığı siyah pul biber isot

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limon

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Ezme Salata Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce kuru soğanı robottan geçiriyoruz, süzgece alıp yıkıyoruz ,sonra iyice sıkıp geniş bir kaba alalım.

Üzerine sırayla biberi, salatalığı, domatesi, robottan geçirip ilave edelim.

Maydanoz ve taze naneyi de ince ince doğrayıp koyalım.

En son pulbiber isot ,kuru nane ,tuzu, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve yağını koyup 3 yemek kaşığı kadar su da koyup iyice karıştırıyoruz ve servis tabağına alıp servis ediyoruz.

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