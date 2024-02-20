REYTİNG SONUÇLARI 19 Şubat gündemde! Ömer, Safir, Selahaddin Eyyübi Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
07:32
19 Şubat Pazartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. ATV'de Safir, Star TV'de Ömer yeni bölüm ekranlara geldi. TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor All Star 2024 heyecanı düellolarla devam etti. Kanal D'de yabancı sinema Hızlı ve Öfkeli 9 seyirciyle buluştu. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 19 Şubat sonuçları…