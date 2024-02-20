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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 19 Şubat gündemde! Ömer, Safir, Selahaddin Eyyübi Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 07:32

REYTİNG SONUÇLARI 19 Şubat gündemde! Ömer, Safir, Selahaddin Eyyübi Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

19 Şubat Pazartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. ATV'de Safir, Star TV'de Ömer yeni bölüm ekranlara geldi. TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor All Star 2024 heyecanı düellolarla devam etti. Kanal D'de yabancı sinema Hızlı ve Öfkeli 9 seyirciyle buluştu. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 19 Şubat sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 19 Şubat gündemde! Ömer, Safir, Selahaddin Eyyübi Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 19 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

REYTİNG SONUÇLARI 19 Şubat gündemde! Ömer, Safir, Selahaddin Eyyübi Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 19 ŞUBAT

19 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 19 Şubat gündemde! Ömer, Safir, Selahaddin Eyyübi Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI 12 ŞUBAT

Total'de 1. sırada Kızıl Goncalar yer alırken, 2. sırada ise Survivor All Star yer aldı. 3. sırada ise Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

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REYTİNG SONUÇLARI 19 Şubat gündemde! Ömer, Safir, Selahaddin Eyyübi Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

B'de ise izleyicilerin kararı şu şekilde oldu; 1. sırada Kızıl Goncalar yer alırken, 2. sırada Survivor All Star, 3. sırada ise Kızıl Goncalar dizisinin Özeti yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 19 Şubat gündemde! Ömer, Safir, Selahaddin Eyyübi Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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