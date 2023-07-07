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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 6 Temmuz 2023: Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları birincisi kim?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 07:55

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2023: Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 6 Temmuz Perşembe listesi gündemdeki yerini aldı. Yaz sezonunun gelmesiyle beraber yeni diziler ekranlarda bir bir yerini alıyor. Geçtiğimiz akşam Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star ve Kim Milyoner Olmak İster yayınlandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Ya Çok Seversen dizisi de ilk bölümüyle ekranlardaydı. Sabah saatleriyle beraber dünün izlenme oranları için değerlendirmeler başladı. Dizilerin devamlılığı için oldukça önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 6 Temmuz 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, Kim Milyoner Olmak İster, Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2023: Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları sıralaması 6 Temmuz Perşembe için araştırılıyor. Her Perşembe akşamı ekranlara gelen diziler ile sezona merhaba diyen yapımlar en çok izlenen olmak için kıyasıya yarıştı. Günün reyting birincisi olmak için mücadele eden dizi ve yarışma programlarının Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam başrolünde Kerem Bürsin'in yer aldığı Ya Çok Seversen dizisi ilk bölümüyle, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz ise yeni bölümleri ile izleyici karşısındaydı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 6 Temmuz 2023 Perşembe dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2023: Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları birincisi kim?

6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 6 Temmuz Perşembe reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 6 Temmuz 2023: Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları birincisi kim?

6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

6 Temmuz 2023 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2023: Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları birincisi kim?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

22 Mayıs 2023 Cuma akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2023: Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları birincisi kim?

TOTAL

1 - MasterChef Türkiye All Star

2 - Kendi Düşen Ağlamaz

3 - Güldür Güldür Show

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