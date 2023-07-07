Reyting sonuçları 6 Temmuz 2023: Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 6 Temmuz Perşembe listesi gündemdeki yerini aldı. Yaz sezonunun gelmesiyle beraber yeni diziler ekranlarda bir bir yerini alıyor. Geçtiğimiz akşam Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star ve Kim Milyoner Olmak İster yayınlandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Ya Çok Seversen dizisi de ilk bölümüyle ekranlardaydı. Sabah saatleriyle beraber dünün izlenme oranları için değerlendirmeler başladı. Dizilerin devamlılığı için oldukça önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 6 Temmuz 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, Kim Milyoner Olmak İster, Kendi Düşen Ağlamaz, Masterchef All Star, Ya Çok Seversen reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…