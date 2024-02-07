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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI👉 6 Şubat 2024 Salı Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:49

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI👉 6 Şubat 2024 Salı Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?

6 Şubat tarihli reyting sonuçları listesi yakından takip ediliyor. Binlerce kişinin ekranları başında izlediği yapımlar arasından en çok tercih edilen ve izlenen dizi, film ve programlar reyting sıralaması ile belli oluyor. Üç Kız Kardeş, Survivor ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok hangisi izlendi? İşte, 6 Şubat reyting sonuçları listesi!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI👉 6 Şubat 2024 Salı Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları yapımların izlenme oranına göre sırlamasını belirliyor. 6 Şubat Salı akşamına ilişkin sonuçlar sabah.com.tr aracılığıyla açıklanıyor. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 6 Şubat Salı gününe ait reyting sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI👉 6 Şubat 2024 Salı Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?

6 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Birçok yapımın yayınlandığı 6 Şubat Salı akşamına ilişkin reyting sonuçları AÇIKLANDI!

Dünün reyting sonuçlarına göre Totalde ilk üçte; Survıvor All Atar, Esra Erol'da ve Yabani yer aldı.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI👉 6 Şubat 2024 Salı Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?

TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM:

  1. SURVIVOR ALL STAR - TV8
  2. ESRA EROL'DA - ATV
  3. YABANI - FOX
  4. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
  5. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
  6. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
  7. ATV ANA HABER - ATV
  8. MİRAÇ GECESİ - TRT 1
  9. MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7
  10. ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI👉 6 Şubat 2024 Salı Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?

AB'DE İLK 10 PROGRAM:

  1. SURVIVOR ALL STAR - TV8
  2. YABANI - FOX
  3. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
  4. YABANI (ÖZET) - FOX
  5. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
  6. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
  7. ESRA EROL'DA - ATV
  8. MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7
  9. SURVIVOR ALL STAR ÖZET - TV8
  10. SHOW ANA HABER - SHOW TV
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI👉 6 Şubat 2024 Salı Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?

ABC'DE İLK 10 PROGRAM:

  1. SURVIVOR ALL STAR - TV8
  2. YABANI - FOX
  3. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
  4. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
  5. ESRA EROL'DA - ATV
  6. YABANI (ÖZET) - FOX
  7. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
  8. MİRAÇ GECESİ - TRT 1
  9. MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7
  10. ATV ANA HABER - ATV
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