Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:49
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI👉 6 Şubat 2024 Salı Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?
6 Şubat tarihli reyting sonuçları listesi yakından takip ediliyor. Binlerce kişinin ekranları başında izlediği yapımlar arasından en çok tercih edilen ve izlenen dizi, film ve programlar reyting sıralaması ile belli oluyor. Üç Kız Kardeş, Survivor ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok hangisi izlendi? İşte, 6 Şubat reyting sonuçları listesi!