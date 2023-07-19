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Haberler Fotohaber Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Sakarya Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 19.07.2023 00:43 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 00:47

Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Sakarya Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Sakarya Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. SAÜ bugün bünyesindeki 13 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokul ile 40968 lisans, 5113 önlisans, 3938 lisansüstü, 1517 doktora öğrencisi ve 1500 civarında akademik personel ile eğitim hayatını sürdürmektedir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.

Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Sakarya Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Sakarya Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Oldukça köklü bir üniversite olan SAÜ 3 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı kanun ile Türkiye'nin Sakarya ilinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Sakarya Üniversitesi taban puanları listesi.

Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Sakarya Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 150+4
140+4
150+4
140+4		 154
144
154
144		 18.877
15.215
13.500
12.161		 497,95223
442,73881
503,65392
485,20337
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 33.532
28.947
27.900
25.200		 477,72083
419,25688
482,36733
458,63566
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 43.553
51.458
55.900
60.810		 465,39711
390,52979
448,38186
405,05438
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
70+2
60+2
 77
72
62
 46.098
58.340
71.700
 462,18472
382,82015
430,29567
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 56.373
67.659
71.600
84.367		 450,24606
372,99872
430,44503
376,58249
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Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Sakarya Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
80+2
80+2
80+2		 88
82
82
82		 76.907
80.749
77.500
76.725		 427,88419
360,10724
423,60735
385,29758
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 77.411
86.515
88.900
98.353		 427,37662
354,78424
411,18889
362,11465
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 100.554
89.884
84.400
97.115		 404,99452
351,76577
416,05015
363,32493
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 102.209
120.027
110.000
126.359		 403,45591
327,40690
389,23034
337,77417
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 105.347
133.505
149.000
172.621		 400,64626
317,99881
356,66328
308,26373
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 85+3
80+2
80+2
80+2		 88
82
82
82		 107.009
114.729
105.000
115.075		 399,17295
331,30899
394,39506
346,83721
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0

 2


 124.816
Dolmadı

 384,30718
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
110+3
110+3		 103
103
113
113		 125.803
134.188
119.000
118.775		 383,49045
317,55458
381,48062
343,72066
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
150+4		 134
134
134
154		 145.545
137.552
138.000
152.983		 369,03336
315,37841
365,19567
319,49259
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 149.512
172.600
182.000
198.184		 366,36311
295,22711
334,94616
295,78964
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
100+3
110+3		 93
93
103
113		 160.201
171.665
148.000
149.732		 359,31979
295,71445
357,67185
321,46944
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 168.360
154.585
130.000
110.842		 354,40418
305,02922
371,70952
350,53377
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 216.234
209.874
214.000
225.145		 329,60202
277,97860
317,69369
284,58594
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 228.284
253.167
240.000
250.801		 324,30729
261,81601
306,00321
275,36241
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 269.562
249.530
246.000
288.789		 308,14973
263,02022
303,31525
263,65542
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
30+1		 6
4
4
8		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 275.339
285.971
257.000
260.404		 306,09644
251,72738
298,67816
272,20973
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 278.559
313.962
289.000
294.839		 305,03120
244,12966
286,85018
261,98997
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 283.046
293.841
254.000
264.263		 303,46003
249,53965
299,90678
270,97412
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
80+2		 52
30
61
45		 298.706
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 298,34647
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 302.179
324.379
324.000
346.796		 297,24235
241,50401
275,25583
249,20491
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 349.429
370.105
363.000
370.712		 283,68051
229,88146
264,46983
244,12206
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
3
21
21		 431.083
Dolmadı
416.000
448.816		 265,20341
Dolmadı
251,86610
229,19482
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.520
16.016
13.300
14.878		 415,93711
387,32777
408,82688
399,74520
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2

 62
62

 23.090
24.052

 402,32641
360,52783
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 37.337
37.234
38.300
43.849		 362,90056
319,47645
322,93531
303,04233
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 52.450
49.250
50.900
57.735		 324,51744
282,14653
284,25198
264,01894
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 53.483
48.255
43.400
44.160		 321,93198
285,16350
306,87755
302,04743
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 240+6
240+6
240+6
240+6		 246
246
246
246		 36.972
43.291
17.500
26.671		 412,80912
353,64680
419,70794
399,01365
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 85.165
89.474
68.300
 385,66274
325,26860
379,90262
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 102.895
114.889
144.000
171.530		 377,55455
313,77310
345,16624
318,74671
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 121.304
110.596
103.000
108.986		 369,75394
315,56592
362,85057
343,61898
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 150.369
134.901
85.000
80.360		 358,75205
305,87226
371,42646
358,59250
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 227.091
265.955
281.000
330.140		 335,49768
270,02363
302,47788
279,31841
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 343.378
312.201
244.000
209.422		 310,87261
261,16560
312,02829
307,00595
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 372.328
372.358
280.000
257.833		 305,92563
251,32729
302,60648
294,47024
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 389.167
427.542
398.000
363.368		 303,20064
243,40679
277,95511
273,35034
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 420.096
437.797
373.000
335.941		 298,48410
242,05419
282,53278
278,23434
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 436.500
483.929
471.000
499.985		 296,08175
236,20556
265,71442
253,52261
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 450.483
480.321
389.000
336.817		 294,07509
236,65259
279,57921
278,07463
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 464.629
505.623
412.000
379.676		 292,12656
233,50631
275,42816
270,64580
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 468.777
461.189
322.000
270.039		 291,56265
239,04430
292,98867
291,68353
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 481.453
499.153
384.000
360.812		 289,90622
234,31745
280,43748
273,79289
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 504.304
544.782
464.000
434.962		 286,96907
227,71128
266,79172
262,20829
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 515.052
562.860
504.000
504.466		 285,62824
223,59712
260,76115
252,94279
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
45
82
93		 633.653
Dolmadı
535.000
515.177		 272,19983
Dolmadı
256,37517
251,63475
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
28
62
62		 657.168
Dolmadı
589.000
556.663		 269,78335
Dolmadı
249,24628
246,72049
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
54
93
103		 661.209
Dolmadı
551.000
555.743		 269,38432
Dolmadı
254,16440
246,82342
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
45
72
72		 679.451
Dolmadı
448.000
398.984		 267,58276
Dolmadı
269,45676
267,56556
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
5
52
62		 723.307
Dolmadı
617.000
666.272		 263,39984
Dolmadı
245,82275
235,28215
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
8
62
62		 770.992
Dolmadı
711.000
725.893		 259,04382
Dolmadı
235,07915
229,37578
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
28
72
82		 779.328
Dolmadı
577.000
550.512		 258,31136
Dolmadı
250,74089
247,43085
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
15
62
62		 841.954
Dolmadı
713.000
776.121		 252,92809
Dolmadı
234,82781
223,11714
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62

62
62		 847.936
Dolmadı
661.000
679.327		 252,43040
Dolmadı
240,60046
234,00372
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İslam İktisadı ve Finans
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1

 41
20

 1.021.216
Dolmadı

 238,88141
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 17.408
11.512
14.100
15.036		 406,69970
371,11559
396,46343
399,74104
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.003
24.548
22.600
21.621		 397,38661
350,88865
383,40938
390,73578
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 39.221
26.084
24.300
27.673		 384,82341
349,17595
381,35747
384,09526
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 80.778
67.872
49.200
67.882		 361,43854
318,92177
359,25480
356,83262
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 111.185
125.849
129.000
155.912		 349,87839
296,10521
323,21060
325,23457
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 121.501
86.650
58.700
57.486		 346,49341
310,30603
353,26444
362,33375
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 174.031
199.599
140.000
126.191		 332,09867
276,62292
319,46033
333,94643
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 196.975
241.259

 326,90832
268,06813
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 201.260
191.180
149.000
161.978		 325,99295
278,52015
316,82595
323,58164
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 221.744
245.262
154.000
152.201		 321,77107
267,28209
315,49165
326,25374
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 247.962
246.570
212.000
237.080		 316,81191
267,02120
300,74516
306,23442
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 279.717
282.556

 311,33652
260,51514
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
160+4		 139
139
154
164		 280.043
322.686
109.000
113.489		 311,28300
254,01078
330,13445
338,12999
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 292.997
368.716
220.000
214.563		 309,19183
247,21159
298,73171
310,98501
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 312.631
326.887
282.000
277.920		 306,08611
253,35223
286,04448
298,25040
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 323.962
400.725

 304,37255
242,77958
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 350.767
387.395
265.000
255.650		 300,45092
244,58479
289,30463
302,55297
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
49
52
62		 430.667
Dolmadı
277.000
283.055		 289,78866
Dolmadı
287,01142
297,32578
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 468.408
494.931
376.000
385.418		 285,17473
230,52810
269,30173
280,19902
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
73
82
93		 503.254
Dolmadı
355.000
339.468		 281,12120
Dolmadı
272,81879
287,50520
Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Sakarya Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 323,61873
276,26007		 576.131
525.366
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 82+3
80+2		 85
82		 321,47294
266,30479		 593.796
615.792
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 319,87415
270,83642		 607.450
573.011
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
 31
 319,31173
 612.314
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 315,59539
264,59289		 645.484
632.649
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 313,56790
263,22292		 664.137
646.274
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 310,48218
257,90470		 692.995
702.652
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 308,39621
259,63072		 713.279
684.008
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 308,33066
261,95763		 713.923
659.433
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 82+3
80+2		 85
82		 304,50400
228,41976		 752.996
1.051.337
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Optisyenlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 303,22407
254,38664		 766.387
742.438
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 295,24673
245,27557		 853.142
850.001
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 293,95509
231,25546		 868.202
1.015.423
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,75709
238,67913		 929.931
926.980
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 274,78987
229,42158		 1.113.658
1.038.567
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 91+3
80+2		 94
82		 268,95994
216,42713		 1.198.775
1.210.937
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 268,57164
226,31932		 1.204.639
1.078.550
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 266,63176
213,87734		 1.234.134
1.245.900
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 256,84817
206,75345		 1.391.985
1.349.670
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 253,57672
199,07864		 1.448.700
1.467.468
Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Sakarya Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
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