Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Sakarya Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Sakarya Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. SAÜ bugün bünyesindeki 13 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokul ile 40968 lisans, 5113 önlisans, 3938 lisansüstü, 1517 doktora öğrencisi ve 1500 civarında akademik personel ile eğitim hayatını sürdürmektedir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Sakarya Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|150+4
140+4
150+4
140+4
|154
144
154
144
|18.877
15.215
13.500
12.161
|497,95223
442,73881
503,65392
485,20337
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|33.532
28.947
27.900
25.200
|477,72083
419,25688
482,36733
458,63566
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|43.553
51.458
55.900
60.810
|465,39711
390,52979
448,38186
405,05438
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
70+2
60+2
—
|77
72
62
—
|46.098
58.340
71.700
—
|462,18472
382,82015
430,29567
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|56.373
67.659
71.600
84.367
|450,24606
372,99872
430,44503
376,58249
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
80+2
80+2
80+2
|88
82
82
82
|76.907
80.749
77.500
76.725
|427,88419
360,10724
423,60735
385,29758
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|77.411
86.515
88.900
98.353
|427,37662
354,78424
411,18889
362,11465
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|100.554
89.884
84.400
97.115
|404,99452
351,76577
416,05015
363,32493
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|102.209
120.027
110.000
126.359
|403,45591
327,40690
389,23034
337,77417
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|105.347
133.505
149.000
172.621
|400,64626
317,99881
356,66328
308,26373
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
80+2
80+2
80+2
|88
82
82
82
|107.009
114.729
105.000
115.075
|399,17295
331,30899
394,39506
346,83721
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
—
—
—
|124.816
Dolmadı
—
—
|384,30718
Dolmadı
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
110+3
110+3
|103
103
113
113
|125.803
134.188
119.000
118.775
|383,49045
317,55458
381,48062
343,72066
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
150+4
|134
134
134
154
|145.545
137.552
138.000
152.983
|369,03336
315,37841
365,19567
319,49259
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|149.512
172.600
182.000
198.184
|366,36311
295,22711
334,94616
295,78964
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
110+3
|93
93
103
113
|160.201
171.665
148.000
149.732
|359,31979
295,71445
357,67185
321,46944
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|168.360
154.585
130.000
110.842
|354,40418
305,02922
371,70952
350,53377
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|216.234
209.874
214.000
225.145
|329,60202
277,97860
317,69369
284,58594
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|228.284
253.167
240.000
250.801
|324,30729
261,81601
306,00321
275,36241
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|269.562
249.530
246.000
288.789
|308,14973
263,02022
303,31525
263,65542
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
30+1
|6
4
4
8
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|275.339
285.971
257.000
260.404
|306,09644
251,72738
298,67816
272,20973
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|278.559
313.962
289.000
294.839
|305,03120
244,12966
286,85018
261,98997
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|283.046
293.841
254.000
264.263
|303,46003
249,53965
299,90678
270,97412
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
80+2
|52
30
61
45
|298.706
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|298,34647
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|302.179
324.379
324.000
346.796
|297,24235
241,50401
275,25583
249,20491
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|349.429
370.105
363.000
370.712
|283,68051
229,88146
264,46983
244,12206
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
3
21
21
|431.083
Dolmadı
416.000
448.816
|265,20341
Dolmadı
251,86610
229,19482
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.520
16.016
13.300
14.878
|415,93711
387,32777
408,82688
399,74520
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|23.090
24.052
—
—
|402,32641
360,52783
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|37.337
37.234
38.300
43.849
|362,90056
319,47645
322,93531
303,04233
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|52.450
49.250
50.900
57.735
|324,51744
282,14653
284,25198
264,01894
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|53.483
48.255
43.400
44.160
|321,93198
285,16350
306,87755
302,04743
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|240+6
240+6
240+6
240+6
|246
246
246
246
|36.972
43.291
17.500
26.671
|412,80912
353,64680
419,70794
399,01365
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|85.165
89.474
68.300
—
|385,66274
325,26860
379,90262
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|102.895
114.889
144.000
171.530
|377,55455
313,77310
345,16624
318,74671
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|121.304
110.596
103.000
108.986
|369,75394
315,56592
362,85057
343,61898
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|150.369
134.901
85.000
80.360
|358,75205
305,87226
371,42646
358,59250
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|227.091
265.955
281.000
330.140
|335,49768
270,02363
302,47788
279,31841
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|343.378
312.201
244.000
209.422
|310,87261
261,16560
312,02829
307,00595
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|372.328
372.358
280.000
257.833
|305,92563
251,32729
302,60648
294,47024
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|389.167
427.542
398.000
363.368
|303,20064
243,40679
277,95511
273,35034
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|420.096
437.797
373.000
335.941
|298,48410
242,05419
282,53278
278,23434
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|436.500
483.929
471.000
499.985
|296,08175
236,20556
265,71442
253,52261
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|450.483
480.321
389.000
336.817
|294,07509
236,65259
279,57921
278,07463
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|464.629
505.623
412.000
379.676
|292,12656
233,50631
275,42816
270,64580
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|468.777
461.189
322.000
270.039
|291,56265
239,04430
292,98867
291,68353
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|481.453
499.153
384.000
360.812
|289,90622
234,31745
280,43748
273,79289
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|504.304
544.782
464.000
434.962
|286,96907
227,71128
266,79172
262,20829
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|515.052
562.860
504.000
504.466
|285,62824
223,59712
260,76115
252,94279
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
45
82
93
|633.653
Dolmadı
535.000
515.177
|272,19983
Dolmadı
256,37517
251,63475
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
28
62
62
|657.168
Dolmadı
589.000
556.663
|269,78335
Dolmadı
249,24628
246,72049
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
54
93
103
|661.209
Dolmadı
551.000
555.743
|269,38432
Dolmadı
254,16440
246,82342
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
45
72
72
|679.451
Dolmadı
448.000
398.984
|267,58276
Dolmadı
269,45676
267,56556
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
5
52
62
|723.307
Dolmadı
617.000
666.272
|263,39984
Dolmadı
245,82275
235,28215
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
8
62
62
|770.992
Dolmadı
711.000
725.893
|259,04382
Dolmadı
235,07915
229,37578
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
28
72
82
|779.328
Dolmadı
577.000
550.512
|258,31136
Dolmadı
250,74089
247,43085
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
15
62
62
|841.954
Dolmadı
713.000
776.121
|252,92809
Dolmadı
234,82781
223,11714
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
—
62
62
|847.936
Dolmadı
661.000
679.327
|252,43040
Dolmadı
240,60046
234,00372
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İslam İktisadı ve Finans
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
20
—
—
|1.021.216
Dolmadı
—
—
|238,88141
Dolmadı
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|17.408
11.512
14.100
15.036
|406,69970
371,11559
396,46343
399,74104
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.003
24.548
22.600
21.621
|397,38661
350,88865
383,40938
390,73578
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|39.221
26.084
24.300
27.673
|384,82341
349,17595
381,35747
384,09526
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|80.778
67.872
49.200
67.882
|361,43854
318,92177
359,25480
356,83262
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|111.185
125.849
129.000
155.912
|349,87839
296,10521
323,21060
325,23457
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|121.501
86.650
58.700
57.486
|346,49341
310,30603
353,26444
362,33375
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|174.031
199.599
140.000
126.191
|332,09867
276,62292
319,46033
333,94643
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|196.975
241.259
—
—
|326,90832
268,06813
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|201.260
191.180
149.000
161.978
|325,99295
278,52015
316,82595
323,58164
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|221.744
245.262
154.000
152.201
|321,77107
267,28209
315,49165
326,25374
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|247.962
246.570
212.000
237.080
|316,81191
267,02120
300,74516
306,23442
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|279.717
282.556
—
—
|311,33652
260,51514
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
160+4
|139
139
154
164
|280.043
322.686
109.000
113.489
|311,28300
254,01078
330,13445
338,12999
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|292.997
368.716
220.000
214.563
|309,19183
247,21159
298,73171
310,98501
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|312.631
326.887
282.000
277.920
|306,08611
253,35223
286,04448
298,25040
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|323.962
400.725
—
—
|304,37255
242,77958
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|350.767
387.395
265.000
255.650
|300,45092
244,58479
289,30463
302,55297
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
49
52
62
|430.667
Dolmadı
277.000
283.055
|289,78866
Dolmadı
287,01142
297,32578
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|468.408
494.931
376.000
385.418
|285,17473
230,52810
269,30173
280,19902
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
73
82
93
|503.254
Dolmadı
355.000
339.468
|281,12120
Dolmadı
272,81879
287,50520
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|323,61873
276,26007
|576.131
525.366
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|82+3
80+2
|85
82
|321,47294
266,30479
|593.796
615.792
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|319,87415
270,83642
|607.450
573.011
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|319,31173
—
|612.314
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|315,59539
264,59289
|645.484
632.649
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|313,56790
263,22292
|664.137
646.274
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|310,48218
257,90470
|692.995
702.652
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|308,39621
259,63072
|713.279
684.008
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|308,33066
261,95763
|713.923
659.433
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|82+3
80+2
|85
82
|304,50400
228,41976
|752.996
1.051.337
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Optisyenlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|303,22407
254,38664
|766.387
742.438
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|295,24673
245,27557
|853.142
850.001
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|293,95509
231,25546
|868.202
1.015.423
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,75709
238,67913
|929.931
926.980
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|274,78987
229,42158
|1.113.658
1.038.567
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|91+3
80+2
|94
82
|268,95994
216,42713
|1.198.775
1.210.937
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|268,57164
226,31932
|1.204.639
1.078.550
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|266,63176
213,87734
|1.234.134
1.245.900
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|256,84817
206,75345
|1.391.985
1.349.670
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|253,57672
199,07864
|1.448.700
1.467.468