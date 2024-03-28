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Haberler Fotohaber Sakla Beni 22. bölümü yayında: Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.03.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 19:16

Sakla Beni 22. bölümü yayında: Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 28 Mart 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlardaydı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta Naz ve Mete'nin boşanmasından sonra İncila ve Mete'nin yeni hayatlarına doğru attığı adımları göreceğiz. Kadir ve Naz'ın arasındaki ilişki de aşka dönüşmektedir. İşte, 28 Mart 2024 Star TV ile Sakla Beni 22. bölüm kesintisiz izle tek parça

Sakla Beni 22. bölümü yayında: Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Star TV'nin dizisi Sakla Beni 22. bölüm canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Tamer Levent gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte, Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Sakla Beni 22. bölümü yayında: Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Sakla Beni dizisi 22. bölümü aşağıdaki linki kullanarak izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Sakla Beni 22. bölümü yayında: Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın boşandıklarını söylemesi Filiz'i sarsarken onun bu haberi kendi başına duyurması Mete'yi öfkelendirir. Ailelerin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeyle tüm tepkilerin odağı haline gelen Mete ve Naz, onlara sağlanan maddi imkânlardan feragat etmeye mecbur kalırlar

Sakla Beni 22. bölümü yayında: Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Mete ve İncila, geleceğe dair onları heyecanlandıracak adımlar atmanın hazırlığındadır. Kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Naz, gerçek hayatın düşündüğü kadar kolay olmadığı gerçeğiyle yüzleşirken ona yardımcı olmak isteyen Kadir, kendince bir yol bulur. Kadir ve Naz arasındaki yakınlık git gide daha da güçlenirken bu durum herkesin dikkatini çekmeye başlar.

Sakla Beni 22. bölümü yayında: Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı
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