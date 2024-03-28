Giriş Tarihi: 28.03.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
19:16
Sakla Beni 22. bölümü yayında: Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı
Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 28 Mart 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlardaydı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta Naz ve Mete'nin boşanmasından sonra İncila ve Mete'nin yeni hayatlarına doğru attığı adımları göreceğiz. Kadir ve Naz'ın arasındaki ilişki de aşka dönüşmektedir. İşte, 28 Mart 2024 Star TV ile Sakla Beni 22. bölüm kesintisiz izle tek parça