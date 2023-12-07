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Giriş Tarihi: 07.12.2023 23:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 23:22

Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 7. Bölüm fragmanı izle ekranı arama geçmişlerinde yerini aldı. Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizi projesi Sakla Beni son olarak 6. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; İncila'nın kararı Mete'yi hayal kırıklığına uğratır. Ancak geri dönüşün mümkün olmadığını anlayan Mete, Naz ile nikah masasına oturur. Gelecek hafta neler olacağını görmek isteyen seyirciler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle linki…

Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak sorularının yanıtları için sorgulamalar başladı. Star TV'nin Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'i başrolde buluşturduğu yeni dizisi Sakla Beni son olarak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananlar sonrası gelecek hafta neler olacağı merak konusu oldu. Bu noktada ise seyirciler Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Star TV ile Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ SON BÖLÜM İZLE!

7 Aralık 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

SAKLA BENİ 6. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Sakla Beni 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/fragmanlar

Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder.

Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur.

Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar.

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