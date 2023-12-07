Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder.

Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur.