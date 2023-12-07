Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 7. Bölüm fragmanı izle ekranı arama geçmişlerinde yerini aldı. Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizi projesi Sakla Beni son olarak 6. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; İncila'nın kararı Mete'yi hayal kırıklığına uğratır. Ancak geri dönüşün mümkün olmadığını anlayan Mete, Naz ile nikah masasına oturur. Gelecek hafta neler olacağını görmek isteyen seyirciler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Sakla Beni 7. bölüm fragmanı izle linki…