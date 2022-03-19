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Haberler FotoHaber Salavat Şerif Okunuşu - Salavatı Şerife Nedir, Nasıl Getirilir?
Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:52

Salavat Şerif Okunuşu - Salavatı Şerife Nedir, Nasıl Getirilir?

Salavat, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) manevi şahsiyatını selamlamak ve ona boyun eğmek manasına gelir. Müslüman âlemi için Salavat Şerife okunuşu çok mühimdir. Hadis kaynaklarında da Salavat getirmek ile ilgili çok önemli bilgiler yer almıştır. Bir diğer adı ise Salatuselam olarak bilinmektedir. Salavat nedir ve nasıl getirilir? Salavat Şerife nedir, nasıl çekilir? Birçok kişinin merak ettiği Salavat Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Salavat Şerif Okunuşu - Salavatı Şerife Nedir, Nasıl Getirilir?

Salavat Şerif okunuşu ile ilgili hadis kaynaklarında pek çok bilgi yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) manevi şahsiyatını selamlamak için Salavat getirmek gerekir. Salavat-ı Şerif herkesin bilmesi ve sık sık getirmesi oldukça mühimdir. Salavat bir diğer ismiyle Salatüselam olarak da söylenmektedir. Özellikle dini gecelerde bol bol salat getirmenin fazileti büyüktür. Salavat nedir, nasıl getirilir, Salavat Şerif nasıl çekilir gibi soruların cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, Salavat Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile diğer merak edilen bilgiler!

Salavat Şerif Okunuşu - Salavatı Şerife Nedir, Nasıl Getirilir?

Salavat Nedir, Nasıl Getirilir?

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan salavat, herkesin dilinden düşürmemesi gereken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.s) selamlamak ve ona saygıda bulunmak için kullanılan bir tabirdir. Günümüzde özellikle dini gecelerde daha sık söylenmektedir. Mübarek gecelerin feyzinden en verimli şekilde yararlanmak isteyenler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) salavat getirir.

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Salavat Şerif Okunuşu - Salavatı Şerife Nedir, Nasıl Getirilir?

Salavat Şerif Okunuşu

1 - Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam
2 - Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
3 - "Sallallahü aleyhi ve sellem"
4 - "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"
5 - "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Salavat Şerif Okunuşu - Salavatı Şerife Nedir, Nasıl Getirilir?

Salavat Türkçe Anlamı

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.

Salavat Şerif Okunuşu - Salavatı Şerife Nedir, Nasıl Getirilir?

Salavat Çeşitleri

- Salavatı şerife,

- Salavatı mecule,

- Salavatı fatih,

- Salavatı kübra,

- Salavatı tefriciye ve salavat duası şeklinde olmaktadır.

Salavat Şerif Okunuşu - Salavatı Şerife Nedir, Nasıl Getirilir?

Salavat Getirmek Hakkında Hadisler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salâtüselâm getirmekle ilgili hadislerden birinin meâli şöyledir: "Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır" (Tirmizî, "Vitir", 21; başka örnekler için bk. Wensinck, el-Muʿcem, "ṣlv" md.). Resûl-i Ekrem, kendisine nasıl salât okuyacaklarını soran bazı sahâbîlere namazlarda okunan "Salli ve Bârik duaları", "salât-ı tâmme" ya da içinde Hz. İbrâhim'in adı geçtiğinden "salât-ı İbrâhîmiyye" diye bilinen duayı okumalarını tavsiye etmiştir.

"Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

"Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)

"Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)

"Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)

"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)

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