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Haberler Fotohaber Samsun Atakum seçim sonuçları! 2023 Atakum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 23:23

Samsun Atakum seçim sonuçları! 2023 Atakum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Samsun Atakum'da ikamet etmekte olan vatandaşlar, seçim sonuçları için en hızlı ve doğru verilere ulaşmak üzere araştırmalarına başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta gerçekleşecek ve oy kullanan seçmenler, tüm il ve ilçelerdeki seçim sonuçları, oy oranları ve seçimi kim kazandı gibi başlıklara sabah.com.tr'nin seçim sonucu ekranından ulaşabilecek. İşte Samsun Atakum seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı, 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ve Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları için en hızlı ve anlık veriler.

Samsun Atakum seçim sonuçları! 2023 Atakum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Samsun Atakum seçim sonuçları 2023 bölge halkı tarafınca merak ediliyor. 2018 yılında bu ilçede Recep Tayyip Erdoğan bu il ve ilçemizde yüzde 48.9, Muharrem İnce yüzde 38.6, Meral Akşener ise yüzde 10.7 oy almıştı. Şimdi ise halkın gözü 2023 seçimlerinde dolayısıyla "Samsun Atakum seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. İşte Samsun Atakum seçim sonuçları 2023 ve detaylar.

Samsun Atakum seçim sonuçları! 2023 Atakum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAMSUN ATAKUM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Samsun Atakum Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Samsun Atakum seçim sonuçları! 2023 Atakum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Samsun Atakum seçim sonuçları! 2023 Atakum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Samsun Atakum 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %48,87

Muharrem İnce: %38,59

Meral Akşener: %10,74

Selahattin Demirtaş: %0,53

Temel Karamollaoğlu: %1,09

Doğu Perinçek: %0,18

Samsun Atakum seçim sonuçları! 2023 Atakum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %51,28

Millet İttifakı: %45,40

Ak Parti: %36,45

MHP:%13,89

CHP: %28,43

İYİ PARTİ: %15,02

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