Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
09:32
Türkiye, yerel seçim için 31 Mart Pazar günü sandık başında olacak. Büyükşehir belediye başkanı, il ve ilçe belediye başkanı ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek milyonlarca seçmenin yanı sıra oy kullanma işleminde görev alacak vatandaşlar da seçim gününe odaklandı. Bu noktada sandık görevlisi başvuru tarihi, şartları ve ekranı gündemde. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre ilerleyen süreçte görev almak isteyenler araştırmalara başladı. Peki; 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman nereden yapılır? İşte, detaylar...