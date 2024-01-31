Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

Sandık görevlisi ücreti, başvuru tarihi ve ekranı gündemdeki yerini aldı. Yerel seçim için geri sayım başlarken süreç YSK ile takip ediliyor. Seçim görevlisi ücreti her seçimde olduğu üzere bu yıl da araştırılanlar arasında. Oy verecek milyonlarca vatandaşla birlikte bazı seçmen de süreçte aktif rol alacak. Peki, 2024 sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman ve nereden yapılır? İşte, detaylar...