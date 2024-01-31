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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 09:32

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

Türkiye, yerel seçim için 31 Mart Pazar günü sandık başında olacak. Büyükşehir belediye başkanı, il ve ilçe belediye başkanı ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek milyonlarca seçmenin yanı sıra oy kullanma işleminde görev alacak vatandaşlar da seçim gününe odaklandı. Bu noktada sandık görevlisi başvuru tarihi, şartları ve ekranı gündemde. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre ilerleyen süreçte görev almak isteyenler araştırmalara başladı. Peki; 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman nereden yapılır? İşte, detaylar...

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

Sandık görevlisi ücreti, başvuru tarihi ve ekranı gündemdeki yerini aldı. Yerel seçim için geri sayım başlarken süreç YSK ile takip ediliyor. Seçim görevlisi ücreti her seçimde olduğu üzere bu yıl da araştırılanlar arasında. Oy verecek milyonlarca vatandaşla birlikte bazı seçmen de süreçte aktif rol alacak. Peki, 2024 sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman ve nereden yapılır? İşte, detaylar...

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

TÜRKİYE SEÇİME GİDİYOR!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Elektronik ortamda görülecek seçmen kağıtları ile oy kullanma yerlerini görecek vatandaşlar ikametgahlarına göre belirlenen yerlerde büyükşehir belediye başkanı, il ve ilçe belediye başkanı ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek.

Bazı vatandaşlar seçimde sandık görevlisi olarak aktif rol alacak.

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Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

YSK seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Ancak sandık görevlisi başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Başvuru tarihleri ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye Yerel seçimleri için hazırlıklar devam ederken bazı vatandaşlar sandık başında görevli olarak yer alacak.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

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